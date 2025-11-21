Natixis CIB al fianco di Plenitude nell’acquisizione di un portafoglio da 760 MW

Plenitude ha siglato un accordo con Neoen, leader nel settore delle energie rinnovabili. Si impegna ad acquistare un portafoglio composto da 52 asset operativi. Ovvero 37 impianti fotovoltaici, 14 parchi eolici e una batteria, per una capacità installata complessiva di 760 MW distribuiti su tutto il territorio francese. Gli impianti generano circa 1,1 TWh annui di energia elettrica.

Plenitude alla conquista dell’Europa

Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita di Plenitude, rafforzando il suo posizionamento tra i principali operatori energetici integrati in Europa. Il perfezionamento dell’accordo resta subordinato all’autorizzazione delle Autorità competenti. L’acquisizione è tra le più rilevanti concluse negli ultimi anni nel mercato francese delle rinnovabili. Contribuirà in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi di capacità installata da fonti rinnovabili previsti da Plenitude al 2025.

Natixis CIB ha assistito Plenitude come exclusive M&A buy-side advisor, curando gli aspetti economico-finanziari della transazione con un team dedicato. Lorenzo Sabatini (Executive Director), Alessandro Antonelli (Associate), Gabriele Vella (Senior Analyst) e Giulio Oselieri (Analyst) dall’ufficio di Milano. Sono affiancati dal team francese composto da Vincent Berry (Managing Director), Olivier Dietsch (Principal) e Stephane Dubos (Managing Director) dall’ufficio di Parigi.

Natixis Corporate & Investment Banking

Natixis Corporate & Investment Banking è un istituto finanziario globale che offre servizi di consulenza, investment banking, finanziamento, corporate banking e capital markets a società. E inoltre istituzioni finanziarie, sponsor e organizzazioni sovrane e sovranazionali. Con team di esperti presenti in quasi 30 Paesi, Natixis CIB supporta i clienti nello sviluppo strategico, nella crescita e nella trasformazione delle attività. E contribuisce anche a massimizzare l’impatto positivo delle loro iniziative. L’istituto si impegna ad allineare il portafoglio di finanziamenti a un percorso di carbon neutrality entro il 2050, accompagnando i clienti nella riduzione dell’impatto ambientale.

Natixis è parte della divisione Global Financial Services del Groupe BPCE, secondo gruppo bancario in Francia grazie alle reti retail Banque Populaire e Caisse d’Epargne Inoltre eneficia della solidità finanziaria e dei rating del Gruppo: Standard & Poor’s: A+, Moody’s: A1, Fitch: A+, R&I: A+.