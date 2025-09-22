Nasce la Rete delle Città di Carta. Ad Assisi il debutto

Prende il via la Rete delle Città di Carta, un network di Comuni italiani che riconoscono in carta e cartone un patrimonio da tutelare e valorizzare. L’iniziativa è promossa da Comieco in collaborazione con la Fondazione Symbola, con il sostegno di Federazione Carta e Grafica e Unirima. L’ iniziativa è stata presentata ad Assisi nell’ambito della manifestazione Il Cortile di Francesco.

Un’eccellenza italiana nel riciclo

Come sottolinea Ermete Realacci, presidente di Symbola, l’Italia è leader in Europa nel riciclo. “Ne raccogliamo più di quanta ne serva, grazie all’impegno di Comieco, delle amministrazioni sensibili e dei cittadini virtuosi.” Quella riciclata diventa materia prima seconda, reinserita nel ciclo produttivo per creare nuovi prodotti, riducendo l’uso di materie vergini.

Storie e territori protagonisti della carta

Alla Rete hanno aderito Comuni con una forte tradizione cartaria come:

Lucca, sede del più grande distretto della carta d’Europa e promotrice della “Via della Carta”.

Fabriano, culla della filigrana e di quella fatta a mano.

Amalfi, celebre per la “carta bambagina” usata nelle bolle papali.

Lecce, nota per l’arte della cartapesta.

Toscolano Maderno, con la storica Valle delle Cartiere.

La Rete è aperta anche a Comuni privi di tradizione produttiva, che condividono l’impegno per il riciclo, la formazione e la comunicazione ambientale.

Obiettivi del Manifesto

Promuovere buone pratiche di raccolta e riciclo.

Favorire formazione e innovazione nel settore.

Valorizzare il patrimonio storico-culturale.

Stimolare sinergie territoriali e campagne di comunicazione.

Coinvolgere attivamente i cittadini, anche attraverso iniziative come la Paper Week (340 eventi, 238 Comuni, 75.000 cittadini raggiunti).

Ad Assisi è stato firmato anche il Manifesto di Assisi, con la convinzione che affrontare la crisi climatica sia un’opportunità per costruire un’economia più umana e sostenibile.