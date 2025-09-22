Home / Economia & Finanza / Nasce la Rete delle Città di Carta. Ad Assisi il debutto

Nasce la Rete delle Città di Carta. Ad Assisi il debutto

Prende il via la Rete delle Città di Carta, un network di Comuni italiani che riconoscono in carta e cartone un patrimonio da tutelare e valorizzare. L’iniziativa è promossa da Comieco in collaborazione con la Fondazione Symbola, con il sostegno di Federazione Carta e Grafica e Unirima. L’ iniziativa è stata presentata ad Assisi nell’ambito della manifestazione Il Cortile di Francesco.

Un’eccellenza italiana nel riciclo

Come sottolinea Ermete Realacci, presidente di Symbola, l’Italia è leader in Europa nel riciclo. “Ne raccogliamo più di quanta ne serva, grazie all’impegno di Comieco, delle amministrazioni sensibili e dei cittadini virtuosi.” Quella riciclata diventa materia prima seconda, reinserita nel ciclo produttivo per creare nuovi prodotti, riducendo l’uso di materie vergini.

Storie e territori protagonisti della carta

Alla Rete hanno aderito Comuni con una forte tradizione cartaria come:

Lucca, sede del più grande distretto della carta d’Europa e promotrice della “Via della Carta”.

Fabriano, culla della filigrana e di quella fatta a mano.

Amalfi, celebre per la “carta bambagina” usata nelle bolle papali.

Lecce, nota per l’arte della cartapesta.

Toscolano Maderno, con la storica Valle delle Cartiere.

La Rete è aperta anche a Comuni privi di tradizione produttiva, che condividono l’impegno per il riciclo, la formazione e la comunicazione ambientale.

Obiettivi del Manifesto

Promuovere buone pratiche di raccolta e riciclo.

Favorire formazione e innovazione nel settore.

Valorizzare il patrimonio storico-culturale.

Stimolare sinergie territoriali e campagne di comunicazione.

Coinvolgere attivamente i cittadini, anche attraverso iniziative come la Paper Week (340 eventi, 238 Comuni, 75.000 cittadini raggiunti).

Ad Assisi è stato firmato anche il Manifesto di Assisi, con la convinzione che affrontare la crisi climatica sia un’opportunità per costruire un’economia più umana e sostenibile.

