Nasce Konnecta per semplificare le connessioni professionali

Il valore economico del networking professionale raggiungerà 65,64 miliardi di dollari nel 2025 e 201,12 miliardi di dollari entro il 2030 , con tasso annuo del 25,1%.

In Italia, il networking non è ancora percepito come una pratica indispensabile. Chi vorrebbe ampliare la propria rete spesso non sa da dove cominciare o teme di non ottenere rispsoste.

Per rispondere a questa esigenza nasce Konnecta creta da Monia Polizzi e Samuele Scarpulla. Obettivo acilitare la costruzione di connessioni professionali autentiche.

“Molti professionisti non sanno da dove iniziare o non hanno accesso a contesti adatti. Konnecta facilita l’incontro tra persone con obiettivi comuni, offrendo occasioni concrete di confronto e crescita”. dice Monia Polizzi.

Networking su misura: Konnecta aiuta anche a creare community ed eventi

Konnecta non è solo una piattaforma di eventi, ma un vero e proprio hub di talenti e opportunità basato sulla comunità e focalizzato su:

Creare un profilo e visualizzarlo.

Organizzare incontri di networking a misura.

Interagire con altri membri.

“In Italia il networking è ancora visto con diffidenza e mancano strumenti chiari per costruire relazioni strategiche. È essenziale creare occasioni concrete di incontro per professionisti e imprenditori”. Aggiunge Samuele Scarpulla.

Ad oggi, Konnecta ha già generato oltre 1.000 connessioni, coinvolto più di 230 membri e organizzato oltre 80 meetup in tutta Italia .nuovi strumenti e formati innovativi .