Narika sbarca a Sanremo: beauty, musica e… un tocco di glitter ligure!

Narika si prepara a vivere una settimana… scintillante. Dal 24 al 28 febbraio, il brand beauty nato a Genova nel 2022 approda alla 76ª edizione del Festival di Sanremo come partner make‑up ufficiale di ExtraFestival 2026, l’hub radio‑social‑tv di RadioMediaset ospitato nella splendida Villa Nobel.

In pratica: mentre artisti, speaker e celebrity si raccontano ai microfoni, Narika sarà lì, pennelli alla mano, con una make‑up artist certificata pronta a prepararli per interviste, dirette e apparizioni social. Una vera e propria Beauty Lounge dove, oltre al trucco, il pubblico potrà ricevere cadeaux brandizzati e vivere l’esperienza Narika da vicino.

La partnership non si ferma alla presenza fisica: il brand sarà protagonista anche in ADV su R101, con uno spot in onda ogni giorno alle 14:15 durante “Good Times”, e comparirà sul maxi ledwall della Green House, la tensostruttura nel parco di Villa Nobel dove gli ospiti ceneranno tra un’intervista e un selfie.

«Per noi liguri, Sanremo è casa» raccontano Diego Gulli e Alessio Baldaccini, titolari di Clinicalfarma. «Essere beauty partner di RadioMediaset è un modo per celebrare il territorio e portare il nostro brand nel cuore dell’evento più iconico d’Italia. Vogliamo offrire esperienze dal vivo e continuare a costruire progetti che avvicinino il pubblico alla nostra realtà».

Chi è Narika

Un brand giovane, 100% italiano, distribuito in 2.000 farmacie e parafarmacie in Italia e all’estero. Nato dal gruppo genovese Clinicalfarma, produce cosmetici di alta qualità a prezzi accessibili, con un approccio innovativo e consumer‑first. Insomma: a Sanremo 2026, oltre alla musica, ci sarà anche un bel po’ di make‑up glow firmato Narika. Perfetto per brillare… anche fuori dal palco.