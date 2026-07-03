Naming cambia indirizzo. Ora è a Palacios Alimentación

Perché Naming è stata ceduta?

Per Naming era il momento giusto. Green Arrow Capital e Unigrains Iberia avevano investito in Ñaming con un obiettivo: far crescere l’azienda, rafforzarne la leadership e portarla a un livello industriale superiore. È esattamente ciò che è accaduto. In due anni, Ñaming ha aumentato il fatturato del 50%, ha superato i 55 milioni di euro e ha investito circa 10 milioni nell’ampliamento degli impianti di Mallén e Algete. Una crescita solida, strutturata, che ha reso l’azienda pronta per un nuovo ciclo.

La cessione a Palacios Alimentación, uno dei principali player spagnoli nei piatti pronti, è quindi la naturale evoluzione di questo percorso: Ñaming entra in un gruppo più grande, con una presenza industriale capillare e una forte capacità di scalare nuove categorie. Per Green Arrow Capital e Unigrains Iberia, invece, si tratta della prima exit in Spagna, un risultato che conferma la qualità del loro approccio di investimento.

Il ceo Jorge Miranda (nella foto) resterà alla guida dell’azienda e aumenterà la propria quota, garantendo continuità e visione strategica. Ñaming non cambia direzione: accelera.

Unigrains e Naming raccontano due storie che si intrecciano

Da una parte un investitore storico dell’agroalimentare europeo, dall’altra il leader spagnolo dei sandwich freschi pronti. Rimescolando i contenuti, il quadro diventa più chiaro e più narrativo.

Unigrains è una realtà che da sessant’anni sostiene la crescita delle imprese agroalimentari e agroindustriali. Le accompagna con soluzioni finanziarie su misura e con una conoscenza del settore che pochi altri possono vantare. Gestisce oltre un miliardo di euro e affianca più di ottanta aziende in tutte le fasi strategiche: riorganizzazioni del capitale, investimenti industriali, operazioni di crescita esterna. È un partner che non si limita a finanziare, ma costruisce valore nel tempo, con una presenza stabile e un approccio industriale.

Ñaming, rappresenta una storia di innovazione nel food “on the go”

Fondata nel 1990 a Mallén, è diventata la principale azienda spagnola nella produzione e distribuzione B2B di sandwich e piatti freschi pronti. La sua crescita è stata trainata da un mercato in forte evoluzione, soprattutto nei grandi centri urbani e nelle stazioni di servizio. Ambiti dove qualità, praticità e convenienza hanno trasformato il consumo fuori casa. L’azienda si distingue per la certificazione IFS Food — tra le più rigorose al mondo — e per una capacità costante di innovare il catalogo: sandwich, wrap, snack, insalate, yogurt, frutta fresca, smoothie, dessert. Una gamma ampia, sostenuta da una rete logistica capillare con 12 filiali e quasi 40 rotte proprie in tutta la Spagna.

Insieme, Unigrains e Ñaming rappresentano due facce della stessa ambizione. Ovvero investire, crescere, innovare. Una visione che oggi entra in una nuova fase, ma che nasce da un percorso costruito con metodo, qualità e una profonda conoscenza del settore agroalimentare europeo.