myPOS rivoluziona il pv. Arriva myPOS Cassa per negozi e PMI

myPOS compie un passo importante nel mercato italiano con il lancio di myPOS Cassa, il sistema che unisce in un unico dispositivo POS, registratore fiscale, software gestionale e strumenti di analisi. Una novità pensata per negozi, bar, ristoranti, artigiani e PMI che ogni giorno devono gestire pagamenti, scontrini, contabilità e reportistica con strumenti spesso separati, lenti e poco integrati.

La spinta verso i pagamenti elettronici è ormai strutturale

Nel 2025 gli italiani hanno effettuato 12,3 miliardi di transazioni con carta, con un boom del contactless che ha raggiunto l’88% delle operazioni ai POS fisici. In questo scenario, gli esercenti hanno bisogno di soluzioni semplici, affidabili e soprattutto integrate. È esattamente qui che entra in gioco myPOS Cassa.

Il nuovo dispositivo è compatto, elegante, dotato di doppio schermo, stampante fiscale RT certificata e software già installato. Si accende, si collega e funziona: niente configurazioni complesse, niente tecnici da aspettare, niente sistemi da far dialogare tra loro. Tutto è già integrato.

Il cuore dell’innovazione, però, è l’intelligenza artificiale. myPOS Cassa utilizza l’AI per automatizzare le attività più ripetitive. Crea cataloghi prodotti, imposta configurazioni, genera analisi predittive e suggerisce come ottimizzare stock e performance. Un aiuto concreto per chi gestisce un’attività e ha bisogno di risparmiare tempo, ridurre errori e avere una visione chiara dell’andamento del business.

myPOS lancia il servizio CASSA

In un mercato dove molti registratori fiscali sono ancora dispositivi separati, con interfacce datate e processi macchinosi, myPOS propone un approccio completamente diverso. Si tratta un ecosistema unico, moderno e intuitivo, che mette ordine tra strumenti e dati. Il sistema è conforme alla normativa fiscale italiana e trasforma un obbligo – l’adeguamento alle regole fiscali – in un’opportunità di modernizzazione del punto vendita.

Come sottolinea Alessandro Bocca, country manager myPOS Italia, l’obiettivo è semplificare la vita degli esercenti: “Per molti commercianti la cassa è ancora un insieme di strumenti separati che richiedono tempo e attenzione continua. Con myPOS Cassa vogliamo trasformare questa complessità in un’esperienza semplice, moderna e più serena, lasciando agli imprenditori più tempo da dedicare ai clienti”.

myPOS Cassa non è solo un registratore di cassa evoluto

myPOS Cassa è un vero assistente digitale per chi lavora ogni giorno a contatto con il pubblico. Un sistema che permette di vendere, incassare, gestire e analizzare tutto da un unico dispositivo, con la solidità di una piattaforma che supporta già oltre 350.000 PMI in tutta Europa.