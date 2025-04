Müller De Leo: una leadership innovativa per Bergader Italia

La storica azienda bavarese Bergader, leader nel settore caseario, si prepara ad affrontare nuove sfide sotto la guida di Antje Müller De Leo, nominata ad per l’Italia a marzo 2025. Il suo approccio unisce tradizione, innovazione e crescita delle persone, con l’obiettivo di consolidare il marchio nel mercato italiano e internazionale.

Un percorso di puccesso

Müller De Leo, di origini tedesche ma residente in Italia da anni, ha sviluppato una carriera internazionale che l’ha portata a conoscere a fondo il mercato italiano. La sua storia in Bergader inizia nel 2015 come product manager, un incarico temporaneo che si è trasformato presto in una leadership consolidata. Nel corso degli anni ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, passando dal marketing alla gestione dei servizi interni e al marketing internazionale, fino alla direzione dell’azienda.

La visione per Bergader: stabilità, persone e innovazione

Nel suo mandato triennale, Müller De Leo ha delineato tre direttrici strategiche per guidare la crescita di Bergader.

stabilità – creare una strategia di lungo termine per affrontare mutamenti di mercato e crisi economiche.

crescita delle persone – formare leader consapevoli e autonomi, garantendo uno sviluppo professionale solido.

innovazione nel rispetto della tradizione – modernizzare il marchio senza perdere il legame con la sua storia, in vista del centenario del Blue Cheese nel 2027.

Un mercato italiano recettivo

Nonostante le iniziali incertezze, Bergader ha trovato nel mercato italiano un ambiente aperto alla qualità e alla collaborazione. «Pensavo che i retailer italiani ci avrebbero snobbati perché siamo più piccoli rispetto ai grandi player», afferma Müller De Leo, «ma ho trovato un mercato pronto al dialogo». Questo approccio ha permesso alla società di rafforzare relazioni solide e costruire una strategia di espansione sostenibile.

Un futuro che parla alle nuove generazioni

Uno degli obiettivi principali dell’amministratrice delegata è ampliare il target di riferimento, avvicinando Bergader alle nuove generazioni. «Vogliamo sviluppare un consumo contemporaneo, che valorizzi la qualità e la tradizione», spiega Müller De Leo. Questo significa comunicare l’identità del marchio in modo innovativo, mantenendo saldi i valori della sua origine bavarese.

Un’Idea di leadership inclusiva

Nel suo ruolo, Müller De Leo enfatizza l’importanza di una leadership basata sulla fiducia e sul coinvolgimento delle persone. «La crescita commerciale arriva solo se fai crescere le persone», afferma. Per lei, non si tratta solo di numeri. Ma di creare un ambiente di lavoro stimolante, dove ogni membro del team possa svilupparsi e diventare protagonista del futuro.

Verso un nuovo capitolo per Bergader

Sotto la guida di Antje Müller De Leo, Bergader si prepara ad affrontare il futuro con una strategia chiara e un approccio innovativo, che valorizza sia la tradizione che il cambiamento. Con un focus sulla qualità e sulla crescita delle persone, il marchio punta a consolidarsi nel panorama gastronomico. Rendendosi sempre più competitivo e rilevante per le nuove generazioni.