Mulino Bianco è il brand n.1 secondo YouGov Brand Footprint 2026

Mulino Bianco continua a essere il marchio del cuore degli italiani. Anche nel YouGov Brand Footprint 2026, il brand di casa Barilla si conferma al primo posto tra i marchi FMCG più scelti nel nostro Paese. Precede Kinder e Coca-Cola. Un risultato che rafforza ulteriormente la centralità di Mulino Bianco nel panorama del largo consumo e che ribadisce la sua leadership come brand preferito dagli italiani. Ma dietro la stabilità del podio si nasconde un mercato in piena trasformazione. L’analisi di YouGov – basata su un campione di 17.000 famiglie italiane – racconta uno shopper più prudente. Inoltre più frammentato nelle scelte e sempre più influenzato da dinamiche di prezzo, benessere e nuovi comportamenti digitali.

Un consumatore cauto, ma non disposto a rinunciare alla qualità

Gli italiani oggi effettuano 210 atti di acquisto all’anno, in crescita rispetto al 2025, ma con una spesa media per atto in calo (21,47 euro). Il 79% dichiara di voler aumentare gli acquisti in promozione e il 60% punta a ridurre i consumi complessivi. Nonostante ciò, non si torna all’essenzialità: cresce la domanda di prodotti “premium” quando offrono benefici chiari. E qui Mulino Bianco continua a brillare: familiarità, reputazione e capacità di innovare restano leve decisive per mantenere la leadership.

Benessere e snack: i trend che guidano il carrello

Il report conferma due grandi direttrici di crescita:

Benessere: boom per prodotti senza lattosio, sugar free, plant-based e ad alto contenuto proteico.

Snack: rispetto al 2019, la spesa media è aumentata del 69% per il salato e del 49% per il dolce.

Un contesto in cui Mulino Bianco, con la sua ampia gamma di prodotti “light”, “senza” e ad alto contenuto di servizio, continua a intercettare le nuove esigenze.

La spesa si frammenta: supermercati, discount e private label

I supermercati restano il canale dominante, ma discount e drugstore continuano a crescere in penetrazione. La private label vola: +44% di spesa media negli ultimi cinque anni. Ogni famiglia visita in media 9 insegne diverse, con un calo della loyalty per il 65% degli shopper. In questo scenario competitivo, la forza di Mulino Bianco nel mantenere la prima posizione è ancora più significativa.

Il ruolo del social shopping

Tra le novità più rilevanti c’è l’esplosione del social shopping: TikTok Shop ha registrato 31.000 sessioni di live shopping nei primi sei mesi in Italia. Un fenomeno che intercetta quasi 24 milioni di utenti giornalieri e che sta ridefinendo il modo in cui i brand dialogano con i consumatori.

La classifica 2026: Mulino Bianco resta il riferimento

YouGov ha analizzato 754 brand con penetrazione superiore al 2%. I marchi più performanti sono quelli che investono in modo mirato e costante.

1° Mulino Bianco

2° Kinder

3° Coca-Cola

Tra i brand in forte crescita:

Bauli registra il miglior incremento,

Parmareggio entra nella top 20,

ACE domina nell’Home & Personal Care,

Zymil guida il segmento benessere.

Sul fronte della penetrazione:

Milk mostra la crescita più costante,

Gimoka vola nei discount,

Coccolino cresce tra gli over 65,

Frosta tra gli under 35,

Fruttolo è il più amato dagli shopper social.