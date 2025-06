MR Digital punta sull’innovazione Mila Valsecchi nominata Dg

MR Digital, specializzata nella digital transformation per il mondo education e le aziende, ha nominato Mila Valsecchi Direttore Generale.

Valsecchi è stata consulente per le attività formative e i progetti educativi dell’azienda da gennaio 2024. La sua nomina riflette l’importanza crescente del settore per MR Digital, che ha consolidato il ruolo di punto di riferimento tra le scuole e i principali player tecnologici nazionali e internazionali.

Esperta di apprendimento e digital evolution, Valsecchi ha lavorato con alcune delle più importanti aziende del settore. Tra queste Pearson Italia S.p.A. e RCS Libri Education, ricoprendo ruoli di primo piano in marketing, comunicazione, strategie editoriali e digitali.

Primo progetto inclusivo nell’editoria scolastica

Ha ideato il primo progetto inclusivo nell’editoria scolastica e sviluppato numerose attività digitali oggi ampiamente utilizzate nelle scuole italiane. Negli ultimi anni si è dedicata allo studio dell’impatto delle neuroscienze sulle strategie di apprendimento, con particolare attenzione alle tecnologie didattiche. “Sono entusiasta di assumere questo ruolo in MR Digital”, dice Valsecchi, sottolineando come l’azienda sia impegnata a supportare scuole e imprese nella comprensione e integrazione delle potenzialità tecnologiche.

Andrea Russo, CEO di MR Digital, ha espresso grande soddisfazione per la nomina.

Fondata nel 1954 come concessionaria Olivetti, MR Digital ha accompagnato l’innovazione tecnologica delle imprese per oltre settant’anni. Oggi, con un piano di espansione che include nuove assunzioni, si prepara a rafforzare la propria presenza e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze del mercato.