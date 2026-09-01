Mollie acquisisce GoCardless nuovo player nei pagamenti

Mollie e GoCardless compiono un passo che cambia gli equilibri del fintech europeo. L’azienda olandese ha completato l’acquisizione di GoCardless, leader globale nei pagamenti bancari, dando vita a un gruppo che oggi serve più di 350.000 imprese in oltre 30 mercati. Koen Köppen, CEO di Mollie, guida la nuova realtà, mentre GoCardless continuerà a operare come “GoCardless, a Mollie company” sotto la leadership del co‑fondatore Hiroki Takeuchi. A conferma del valore strategico del brand e della tecnologia Pay by Bank.

Per Mollie e GoCardless la visione è chiara

Mollie e GoCardless vogliono eliminare la frammentazione che caratterizza la gestione finanziaria delle aziende. Oggi molte imprese usano fornitori diversi per carte, addebiti diretti, conti e finanziamenti, con integrazioni complesse, riconciliazioni manuali e una scarsa visibilità sulla liquidità. Mollie e GoCardless vogliono ribaltare questo modello, offrendo un’unica piattaforma che integra pagamenti, gestione del denaro e soluzioni di finanziamento.

Il cuore dell’offerta è una suite di pagamenti completa: le soluzioni di Mollie per carte e metodi locali si uniscono alla tecnologia Pay by Bank di GoCardless, attiva in 38 Paesi. Le aziende possono così incassare, gestire e far crescere il proprio business con un unico partner, riducendo complessità e aumentando sicurezza e controllo. Köppen sintetizza così l’operazione: “Non è solo un’unione di aziende, ma un ampliamento concreto di ciò che i nostri clienti possono fare. Condividiamo missione e DNA: rendere la gestione del denaro semplice e senza sforzo”.

La nuova realtà nasce da una posizione di forza. Mollie ha raggiunto la redditività EBITDA nel 2024 e ha registrato 147 milioni di euro di ricavi netti nel 2025. GoCardless ha chiuso il primo trimestre del 2025 con EBITDA positivo. Questa solidità permette un’integrazione graduale, guidata dalle esigenze dei clienti, senza cambiamenti immediati a servizi o contratti. L’unione porta anche un’estensione geografica significativa: Mollie è radicata in Europa, con team locali in 12 città dello SEE; GoCardless aggiunge una presenza consolidata nel Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Insieme, costruiscono un ecosistema finanziario globale con un forte presidio europeo.