Modula accelera con Atlantic Technologies e Salesforce

Modula, leader nella produzione di magazzini verticali automatici, rafforza la propria strategia di crescita internazionale con un ambizioso progetto di trasformazione digitale. In collaborazione con Atlantic Technologies (Gruppo Engineering) e Salesforce, l’azienda ha implementato un ecosistema multicloud integrato. Un sistema che unisce marketing, vendite e assistenza in un’unica piattaforma intelligente e scalabile.

Al centro dell’iniziativa, la tecnologia Customer 360 di Salesforce, che ha migliorato l’efficienza operativa e la tracciabilità del customer journey nelle sedi italiane e USA. Il rollout globale è previsto nei prossimi mesi, con l’estensione alle filiali commerciali e alla sede produttiva in Cina.

Grazie alla consulenza strategica di Atlantic Technologies, Modula ha avviato una roadmap concreta verso l’adozione dell’Intelligenza Artificiale. I primi progetti pilota basati su Agentforce sono già in fase di sviluppo. I benefici sono tangibili: maggiore accuratezza nella gestione dei lead, reportistica semplificata e una customer experience sempre più personalizzata e proattiva.

Massimiliano Gigli, CEO di Modula

“Abbiamo posto basi solide per un futuro in cui dati e AI saranno leve fondamentali per rafforzare la relazione con i clienti e il nostro posizionamento globale.”