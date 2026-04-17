Midolini mette il turbo con l’acquisizione di CTS

Midolini Group continua a crescere e lo fa con un’operazione che segna un nuovo capitolo nella storia di una delle realtà industriali più solide del Nord‑Est. La holding friulana è attiva da oltre 70 anni nei settori del sollevamento, dei trasporti, della logistica integrata e dei servizi portuali. Ha firmato un accordo vincolante per acquisire la maggioranza di CTS S.p.A., azienda ravennate specializzata nei trasporti eccezionali, nelle movimentazioni industriali e nei sollevamenti speciali.

Per Midolini, che nel 2025 ha registrato 55 milioni di euro di fatturato e conta oltre 400 dipendenti, l’operazione rappresenta un tassello strategico nel percorso di crescita per linee esterne. CTS, con 15 milioni di euro di ricavi e circa 70 dipendenti, porta in dote un know‑how tecnico di altissimo livello, un parco mezzi imponente. Tra questi 98 assi SPMT — e competenze specialistiche che spaziano dai montaggi industriali alla manutenzione avanzata.

L’acquisizione non è solo un ampliamento di portafoglio, ma un vero incontro tra eccellenze

Da un lato la solidità, la visione industriale e la capacità organizzativa di Midolini Group; dall’altro l’esperienza tecnica e il posizionamento distintivo di CTS in segmenti ad alta complessità. Una combinazione che permette al Gruppo friulano di rafforzare il presidio nei trasporti eccezionali, ampliare la base clienti e consolidare la presenza geografica soprattutto nel nodo strategico di Ravenna.

L’operazione porta con sé anche un importante valore aggiunto sul fronte della sostenibilità

CTS include infatti Sassuolgru, azienda dotata di una flotta di mezzi elettrici a basso impatto ambientale, che contribuirà a potenziare l’offerta green del Gruppo. A questo si aggiunge RBM, società specializzata nell’impiantistica industriale, capace di coprire l’intera filiera: dalla progettazione alla carpenteria metallica, fino al montaggio chiavi in mano.

Il CEO di Midolini Group, Giacomo Pittini, (nella foto) sottolinea come l’acquisizione sia frutto di una visione condivisa e rappresenti un acceleratore strategico per il futuro del Gruppo. Anche Daniele Sansavini, Presidente di CTS, evidenzia l’importanza dell’ingresso in un partner solido per affrontare un mercato sempre più competitivo e orientato verso operatori strutturati. Il nuovo Ad di CTS, Marco Melandri, parla di un’opportunità concreta per ampliare il raggio d’azione e affrontare con maggiore forza le sfide del settore.

A chiudere, Andrea Costantini, membro del CdA di Midolini Group e Presidente di Smart Capital, conferma come l’operazione sia perfettamente coerente con la strategia di crescita avviata negli ultimi anni. Una crescita che punta a consolidare Midolini come uno dei player di riferimento nei servizi industriali integrati. Con questa acquisizione, Midolini Group non solo amplia la propria capacità operativa, ma rafforza la sua identità. Insomma un gruppo industriale solido, innovativo e capace di affrontare con visione le trasformazioni di un settore in continua evoluzione. Una storia che, dopo 70 anni, continua a guardare lontano.