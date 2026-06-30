Midolini cresce ancora con Scaligera Service

Midolini Group è una di quelle realtà che raccontano bene cosa significhi essere un operatore industriale solido, radicato e capace di evolvere. Da settant’anni il gruppo con sede a Udine — partecipato da Smart VSL — opera nei settori dei sollevamenti, dei trasporti, della logistica integrata, della sicurezza e delle officine meccaniche. Offre ai propri clienti un servizio chiavi in mano che unisce ingegneria, mezzi ad alta capacità, competenze tecniche e una forte attenzione alla sicurezza. La logica è sempre la stessa: accompagnare le aziende nei progetti più complessi, garantendo affidabilità, precisione e continuità operativa.

Acquisizione della storica Scaligera Service

In questo contesto si inserisce la nuova operazione annunciata dal Gruppo. Attraverso la controllata Midlift, Midolini acquisisce la maggioranza del ramo “nolo a caldo” di Scaligera Service, azienda veronese attiva dal 1978 nel noleggio di autogrù e piattaforme aeree con operatore. È un passaggio strategico che permette, quindi, al Gruppo di rafforzare la propria presenza nel Nord Italia. Inoltre amplia la copertura lungo l’asse del Brennero e consolidando un presidio territoriale che oggi conta sette filiali operative: Udine, Trieste, Marghera, Ravenna, Sassuolo, Verona e Trento.

L’operazione prevede, quindi, la nascita di una nuova società, Scaligera Autogrù, controllata all’80% da Midlift e al 20% dalla famiglia Brunelli, che continuerà a garantire continuità operativa e relazione con i clienti. Il perimetro comprende un parco mezzi di grande valore. Autogrù fino a 220 tonnellate e piattaforme aeree con altezze operative fino a 48 metri. Un’integrazione che non riguarda solo i mezzi, ma soprattutto il know‑how maturato da Scaligera Service in quasi cinquant’anni di attività nel settore dei montaggi industriali.

Un tassello importante nella strategia di crescita per linee esterne

Per Midolini, questa acquisizione rappresenta un tassello importante nella strategia di crescita per linee esterne. Il CEO Giacomo Pittini lo ha spiegato con chiarezza: l’accordo consente di unire competenze, visione industriale e capacità operative, creando sinergie che rafforzano il posizionamento competitivo. È anche un passo che conferma la volontà di costruire un operatore nazionale di riferimento nei servizi industriali ad alto contenuto specialistico. Operatore capace di rispondere alle esigenze di un mercato che richiede mezzi più performanti, interventi più complessi e una presenza territoriale capillare.

Anche Mauro Brunelli, alla guida di Scaligera Service, ha sottolineato come l’unione con Midolini rappresenti una scelta naturale per dare continuità e prospettiva alla divisione del nolo a caldo. Mantenendo comunque intatta la competenza della squadra e la qualità del servizio nelle aree di Verona, Trento e Mantova. Una continuità che si traduce in valore per i clienti, che potranno contare su una struttura più grande, più solida e più attrezzata.

Il nuovo assetto è sostenuto anche dal CdA di Midolini Group

Per Andrea Costantini, Presidente di Smart Capital, e Fabrizio Vettosi, Managing Director di VSL Club, l’operazione si inserisca nella strategia di integrazione geografica e funzionale del Gruppo. Il tutto rispettando identità, storia e obiettivi economico‑finanziari.