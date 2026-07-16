Microimprese e AI: il vero problema è capire a cosa serve

Le microimprese italiane — professionisti e aziende con meno di 10 addetti, pari al 94,5% del tessuto produttivo nazionale — si trovano davanti all’Intelligenza Artificiale come davanti a un oggetto misterioso. La reputano nteressante, promettente, ma difficile da capire. Il risultato è che il 54% non la utilizza, e non perché la tema: semplicemente non sa come potrebbe aiutarla.

Insomma questa AI la conoscete oppure no?

L’Osservatorio 2026 della Fondazione per la Sostenibilità Digitale fotografa un paradosso evidente. Da un lato, i titolari dichiarano di essere competenti. Infatti il 72% si ritiene almeno “abbastanza” digitale, e il 56% passa al computer almeno quattro ore al giorno. Dall’altro, queste competenze non si traducono in un uso reale dell’IA: solo il 46,1% la utilizza, anche solo sporadicamente.

Il nodo è la consapevolezza

Tra chi non usa l’IA, il 47% non sa a cosa serva e il 33% non ne vede un vantaggio economico. Non è un rifiuto culturale: solo il 2% la percepisce come un rischio. È un problema di comprensione pratica, di casi d’uso concreti, di capacità di immaginare come l’IA possa semplificare attività quotidiane come gestione clienti, amministrazione, marketing, vendite o pianificazione. Il quadro digitale generale conferma questa immaturità. Il 31% delle microimprese lavora ancora in modo quasi totalmente analogico, il 50% usa strumenti digitali non integrati, e solo l’1% ha una strategia digitale strutturata. Eppure, il 92% considera la tecnologia un’opportunità: un entusiasmo che resta però teorico, perché non si traduce in scelte operative.

Il divario emerge anche confrontando microimprese e consumatori

Tra i cittadini, i “sostenibili digitali” — persone che usano il digitale con consapevolezza e attenzione alla sostenibilità — sono il 29%. Tra i microimprenditori scendono al 21%, mentre il gruppo più numeroso è quello degli “insostenibili analogici”, il 44%, dieci punti in più rispetto ai consumatori. Significa che la domanda evolve più velocemente dell’offerta: i clienti diventano digitali, le microimprese no.

Secondo Stefano Epifani, Presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, il problema è strutturale: “Esiste una distanza tra percezione e applicazione pratica della tecnologia. Le microimprese hanno bisogno di capire concretamente a cosa serve l’IA e quali benefici porta nel business”. La soluzione, suggerisce l’Osservatorio, passa da percorsi di sensibilizzazione semplici, pragmatici, basati su esempi reali e su un approccio “tra pari”. Serve vedere cosa fanno altre microimprese, come hanno introdotto l’IA, quali risultati hanno ottenuto. Solo così l’innovazione può diventare accessibile e non restare confinata a slogan e promesse. In un Paese dove le microimprese sono la spina dorsale dell’economia, la loro difficoltà nell’adottare l’IA non è un dettaglio. E’, invece, un rischio competitivo. Senza consapevolezza, l’IA resta un’occasione mancata. Con gli strumenti giusti, può diventare un alleato quotidiano.