MIC torna alle origini: Cumerlato nuovo AD per guidare il futuro dei filati italiani

Nel cinquantesimo anniversario dalla sua fondazione, MIC Spa apre un nuovo capitolo della propria storia riportando la famiglia Cumerlato al timone operativo. Tommaso Cumerlato è il nuovo Ad dell’azienda veronese specializzata in filati per cucito e maglieria di alta qualità, raccogliendo il testimone da Gianni Corso. Quest’ultimo negli ultimi sette anni ha accompagnato MIC attraverso un passaggio generazionale complesso e decisivo.

Mic punta su continuità e rinnovamento

La scelta di affidare la guida a Tommaso non è solo un ritorno alle radici.E’ un investimento sulla continuità imprenditoriale e sulla capacità di rinnovare un settore che sta vivendo trasformazioni profonde. La storia della famiglia Cumerlato nel tessile inizia nel 1911, prosegue nel 1976 con la nascita della Manifattura Italiana Cucirini. Oggi è un’azienda che esporta in tutto il mondo, con 450 colori disponibili a magazzino, una presenza in UE e Nord Africa. Oltre a una crescente specializzazione nei comparti dell’alta moda, della calzatura, della pelletteria e dell’arredo.

Chi è Tommaso Cumerlato e cosa porterà in MIC

Tommaso rappresenta la nuova generazione della famiglia, cresciuta tra cultura industriale, visione internazionale e attenzione ai temi della sostenibilità. La sua carriera si è sviluppata tra ruoli manageriali e attività legate all’innovazione di prodotto, alla gestione delle operations e allo sviluppo commerciale. . Un profilo che unisce competenze tecniche e sensibilità strategica, qualità fondamentali per guidare un’azienda che opera in un settore dove la tradizione deve dialogare con nuove esigenze di mercato.

Il suo valore aggiunto sarà proprio questo: rafforzare l’identità storica di MIC e allo stesso tempo accelerare l’evoluzione tecnologica e sostenibile dell’azienda. La filiera tessile sta cambiando rapidamente, spinta dalla domanda di materiali certificati, tracciabili, biodegradabili e ad alte prestazioni. MIC è già un punto di riferimento grazie alle certificazioni Oeko‑Tex 100, GRS, GOTS e REACH. La sfida dei prossimi anni sarà ampliare ulteriormente l’offerta di filati ecosostenibili e sviluppare soluzioni su misura per i settori più esigenti.

Cosa farà concretamente Cumerlato alla guida di MIC

Il nuovo AD avrà tre priorità strategiche. La prima sarà consolidare la presenza internazionale, rafforzando i mercati già presidiati e aprendo nuove opportunità nei comparti premium. La seconda sarà innovare la produzione, investendo in tecnologie che aumentino la flessibilità e la qualità, mantenendo la caratteristica artigianale che distingue MIC nel mondo. La terza sarà guidare la transizione sostenibile, ampliando la gamma di filati biodegradabili e riciclati e rendendo ancora più efficiente la logistica a basso impatto ambientale.

Tommaso Cumerlato porterà in MIC una leadership che unisce memoria e futuro: la solidità di un’impresa familiare con oltre un secolo di storia e la visione necessaria per competere. La sua nomina arriva nel momento simbolicamente più significativo per l’azienda: cinquant’anni di MIC e oltre cento anni di tradizione tessile della famiglia Cumerlato. Un anniversario che non guarda al passato, ma al prossimo ciclo di crescita.