MET Group nomina Huibert Vigeveno nuovo CEO

MET Group, società energetica europea con sede in Svizzera, annuncia un importante passaggio di testimone alla guida del Gruppo. Dal 1° gennaio 2026, Huibert Vigeveno assumerà il ruolo di Group CEO (GCEO). Benjamin Lakatos, fondatore e socio di controllo, continuerà a ricoprire la carica di Executive Chairman del Board. Inoltre manterrà un ruolo attivo nella definizione della visione strategica e nella crescita a lungo termine.

MET Group ha registrato una crescita con ricavi consolidati pari a 17,9 miliardi di euro nel 2024, 140 miliardi di M3 di gas naturale scambiati e 76 TWh di elettricità movimentata. Presente in 20 Paesi, con 32 mercati nazionali del gas e 44 hub commerciali internazionali si conferma come uno dei principali attori europei nella transizione energetica. Questo grazie a un team multiculturale di oltre 1.100 professionisti provenienti da quasi 60 nazionalità.

Un leader globale per una visione globale

Huibert Vigeveno ha una carriera trentennale in Shell, dove ha ricoperto ruoli di altissimo profilo, tra cui Director of Downstream, Renewables and Energy Solutions. Ha gestito un’organizzazione di oltre 30.000 persone guidando l’integrazione dell’acquisizione da 53 miliardi di dollari del gruppo BG. Inoltre ha presieduto Shell in Cina e ha fatto parte del CdA di KBR, società tecnologica quotata al NYSE.

La sua nomina rappresenta un passo strategico per MET, che punta a rafforzare la propria posizione globale, espandere la base clienti e accelerare i piani di crescita, mantenendo al contempo la propria identità di azienda indipendente e intraprendente.

Benjamin Lakatos

“Le eccezionali doti di leadership di Huibert, la sua visione strategica e la sua esperienza operativa porteranno le future aspirazioni di MET a nuovi livelli. Sono certo che la sua nomina rafforzerà la posizione globale di MET, rimanendo fedele alle nostre radici.”