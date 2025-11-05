Mengoni presenta “Coming Home (Amazon)”, primo brano natalizio in inglese

Marco Mengoni presenta “Coming Home (Amazon Music Original)”, il suo primo brano natalizio in inglese. Amazon Music celebra così le festività con una ballata esclusiva e un concerto live da Parigi su Twitch e Prime Video. Per la stagione natalizia, Amazon Music regala ai fan di tutto il mondo un’emozione speciale quindi. “Coming Home (Amazon Music Original)”, la prima canzone natalizia in lingua inglese di Marco Mengoni, disponibile in esclusiva su Amazon Music dal 7 novembre.

Il brano, intenso e cinematografico, è una ballata originale co-scritta da Mengoni insieme al cantautore americano Matt Simons, con musiche di Daniele Fossatelli, Simone Borrelli e Simons, e produzione firmata da Mengoni e Giovanni Pallotti. “Coming Home” racconta il ritorno a casa durante le feste, tra nostalgia, legami e calore, con sonorità soul anni ’70 e un tocco contemporaneo.

“È una canzone che nasce dal bisogno di tornare nei luoghi che ci fanno stare bene, dove ogni ricordo ci dà forza. L’ho scritta e registrata durante il tour, insieme alla mia band e ai coristi, che oggi sono la mia famiglia in viaggio.” Ha detto Marco Mengoni.

Per celebrare l’uscita, Amazon Music trasmetterà in diretta il concerto di Mengoni da Parigi il 3 dicembre, nell’ambito del suo tour europeo. L’evento sarà visibile sul canale Twitch di Amazon Music Italia e su Prime Video, e includerà una performance esclusiva di “Coming Home” . E inoltre altri brani iconici del suo repertorio. Dal 11 novembre sarà disponibile su Amazon.it una collezione esclusiva di merchandising natalizio, con T-shirt e felpa, e un vinile in edizione limitata in pre-ordine, acquistabile dal 2 dicembre.