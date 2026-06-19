Meghnagi è contro i “pre‑saldi”. Una presa in giro che danneggia il mercato

La posizione di Gabriel Meghnagi, vicepresidente di Confcommercio Milano e vicepresidente vicario di FederModa Milano, è netta, quasi tagliente. Per lui i cosiddetti pre‑saldi non sono una semplice stortura del mercato, ma una vera e propria presa in giro. Una provocazione che nasce da un dato di fatto. Nonostante il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni che precedono l’avvio dei saldi estivi – che quest’anno iniziano il 4 luglio – molti negozi, soprattutto i grandi gruppi, continuano a esporre cartelli e iniziative di sconto.

Un mercato distorto chi segue le norme è penalizzato

Meghnagi parla con la frustrazione di chi rappresenta centinaia di dettaglianti che le regole le rispettano, ma che si ritrovano penalizzati da un sistema che, nei fatti, non riesce a garantire controlli efficaci. La Polizia Locale, spiega, ha organici ridotti e priorità più urgenti: pretendere verifiche capillari è impossibile. Il risultato è un mercato distorto, dove chi segue le norme perde terreno e chi le aggira ottiene un vantaggio competitivo.

Meghnagi: il problema non è nuovo

Già lo scorso anno, come riportato da diverse associazioni di categoria e da analisi di settore, la stagione dei saldi estivi aveva mostrato segnali di sofferenza. Vendite in calo, consumatori confusi da settimane di promozioni anticipate, e un clima generale di sfiducia verso la reale convenienza dei saldi ufficiali. La pratica dei pre‑saldi aveva eroso una parte significativa del giro d’affari, con stime che parlavano di una perdita tra il 15% e il 20% del valore complessivo della stagione.

E’ in gioco la credibilità dei saldi

Meghnagi riprende proprio questo punto: la credibilità dei saldi è in gioco. Se il consumatore non percepisce più una distinzione chiara tra promozioni e saldi regolamentati, l’intero sistema perde senso. I saldi, ricorda, nascono come strumento per smaltire le rimanenze di stagione, con regole precise e uguali per tutti. Ma se il mercato si riempie di sconti anticipati, la funzione stessa dei saldi si svuota. La sua provocazione finale è volutamente radicale: “Se le regole non vengono rispettate, allora liberalizziamo gli sconti prima dei saldi”. È un paradosso che vuole mettere in luce l’incoerenza del sistema attuale. Meglio un mercato libero e trasparente, sostiene, che un quadro normativo ignorato da molti e rispettato solo da pochi.

La Camera di Commercio milanese e le associazioni del commercio condividono da tempo questa preoccupazione. Il settore moda, già provato da anni difficili – tra calo dei consumi, concorrenza dell’online e aumento dei costi – non può permettersi ulteriori distorsioni. La richiesta è chiara: regole uguali per tutti, controlli più efficaci e un ripensamento del modello dei saldi che tenga conto delle nuove dinamiche del mercato. La provocazione di Meghnagi, quindi, non è uno sfogo isolato, ma il sintomo di un malessere più profondo. I saldi restano un appuntamento centrale per il commercio italiano, ma per continuare a esserlo devono recuperare credibilità, trasparenza e rispetto delle norme. Altrimenti, come avverte lui stesso, rischiano di diventare solo un’etichetta vuota, superata da un mercato che corre più veloce delle regole.