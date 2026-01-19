McDonald’s: ampia adesione volontaria dei licenziatari al Contratto Integrativo Aziendale

Lo scorso ottobre McDonald’s Italia Srl e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS hanno sottoscritto il Contratto Integrativo Aziendale (CIA). Coinvolti 3.600 dipendenti diretti. Il modello contrattuale prevedeva la possibilità di adesione volontaria da parte dei licenziatari. E, grazie alle numerose adesioni già pervenute, oggi il CIA si applica a oltre 14.000 lavoratrici e lavoratori. Un risultato che colloca l’iniziativa tra le più rilevanti in Italia nel panorama dei contratti integrativi e un benchmark per il settore.

Sicurezza e tutela delle persone al centro dell’accordo

Il CIA dedica particolare attenzione ai temi della sicurezza. Tra le misure previste:

installazione del Bottone d’Emergenza nei ristoranti, collegato direttamente alle Forze dell’Ordine.

rafforzamento delle iniziative contro la violenza di genere, grazie alla collaborazione con il numero nazionale antiviolenza 1522.

Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata di McDonald’s Italia

«Questo risultato conferma la centralità delle persone nella cultura aziendale di McDonald’s e l’impegno concreto dei nostri licenziatari verso dipendenti e comunità. Ogni licenziatario è libero di scegliere se aderire al CIA e ringrazio chi lo ha già fatto. Ricordo inoltre che oltre il 90% della rete applicava già misure di welfare aggiuntive al contratto di primo livello, adattate alle esigenze dei territori: buone pratiche che abbiamo recepito nel nuovo accordo. La nostra rete continua inoltre a sostenere le comunità locali attraverso iniziative come la donazione di pasti caldi ai più bisognosi e le giornate di volontariato per il decoro urbano.»

Welfare rafforzato e nuove tutele

Il Contratto Integrativo Aziendale introduce misure pensate per sostenere reddito, conciliazione vita-lavoro e inclusione:

congedi parentali potenziati.

permessi dedicati a studenti e caregiver.

maggiore flessibilità per le lavoratrici in maternità.

istituzione di una banca ore solidale, alimentata anche dal contributo aziendale, per supportare colleghi in situazioni di grave necessità.

McDonald’s Italia

Presente nel Paese da 40 anni, McDonald’s conta oltre 800 ristoranti e 38.000 persone impiegate, che servono ogni giorno 1,2 milioni di clienti. Il 90% dei ristoranti è gestito in franchising da più di 165 imprenditori locali, a conferma del forte radicamento territoriale del marchio. La maggior parte dei fornitori è italiana. A livello globale McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 41.000 ristoranti.