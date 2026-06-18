Maxi contratto da 1,2 milioni per SYS‑DAT

SYS‑DAT compie un passo importante nel mercato italiano dell’ICT siglando un contratto dal valore di 1,2 milioni di euro con uno dei più prestigiosi studi legali d’Europa. Si tratta di un progetto strategico che prevede la progettazione e la realizzazione completa della nuova infrastruttura di rete. Un intervento che va oltre il semplice aggiornamento tecnologico e che introduce un modello di connettività avanzata, scalabile e orientata al futuro.

Il contratto riguarda la costruzione da zero di un’architettura di rete capace di garantire prestazioni elevate, massima affidabilità e integrazione nativa con i sistemi di sicurezza già in uso. La soluzione prevede l’installazione di oltre 70 switch e 80 access point. Una infrastruttura pensata per sostenere flussi di lavoro complessi, grandi volumi di dati e un livello di sicurezza adeguato alle esigenze di uno studio legale di livello internazionale. SYS‑DAT curerà la progettazione tecnica, il project management e la supervisione delle attività, assumendo la responsabilità dell’intero ciclo di implementazione.

Questo accordo non è solo un successo commerciale

L’accordo rappresenta un segnale chiaro di come SYS‑DAT stia diventando un punto di riferimento anche in settori tradizionalmente più lenti nell’adozione di tecnologie avanzate. Il CEO Matteo Neuroni (nella foto) sottolinea come il gruppo stia portando innovazione concreta nel mondo legale, integrando soluzioni di cybersecurity, servizi IaaS e strumenti basati su intelligenza artificiale. L’AI, in particolare, viene proposta come supporto alle attività di due diligence e alla stesura dei contratti: un copilota intelligente che aumenta la produttività senza sostituire il giudizio umano.

Il valore di questo progetto per SYS-Dat va oltre il singolo cliente

Una rete moderna, sicura e scalabile è oggi un asset fondamentale per qualsiasi organizzazione, dagli studi legali alle grandi aziende, fino alle PMI che vogliono digitalizzare i propri processi. L’esperienza maturata da SYS‑DAT in questo intervento diventa quindi un modello replicabile per tutte quelle realtà che devono affrontare la transizione verso infrastrutture più robuste. Infrastrutture integrate e conformi alle nuove esigenze di sicurezza e governance dei dati.

Per le imprese, soprattutto quelle di dimensioni medio‑piccole, un’infrastruttura di rete progettata con criteri avanzati significa ridurre vulnerabilità, migliorare la continuità operativa. E soprattutto ottimizzare i flussi di lavoro e prepararsi all’adozione di strumenti digitali più evoluti. In un contesto in cui la cybersecurity è diventata una priorità e la gestione dei dati un fattore competitivo, investire in una rete moderna non è più un’opzione, ma una necessità.

SYS‑DAT Group conferma così la propria posizione come uno dei principali operatori ICT italiani. Capace di offrire soluzioni integrate che spaziano dall’ERP al CRM, dalla business intelligence alla cybersecurity, fino all’intelligenza artificiale. Un approccio che unisce tecnologia, competenze e una visione orientata al futuro, mettendo a disposizione delle aziende un partner in grado di accompagnarle nella trasformazione digitale.