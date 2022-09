Mauro Mottura è Direttore Employee Benefit di Howden Italia

Mauro Mottura è Direttore Employee Benefits di Howden in Italia. Mottura vanta oltre trent’anni di esperienza nel settore. Ha ricoperto incarichi di rilievo in società leader di mercato come Allianz dal 1996 al 2004 e Willis S.p.A., dove ha ricoperto il ruolo di Consigliere del Fondo Sanitario Previass II dal 2004 al 2022. E inoltre di Direttore Generale del Fondo Pensione Prometheia dal 2015 al 2021.

Trent’anni di esperienza, il manager affiancherà Cesare Lai

Oggi sempre più aziende multinazionali si trovano a competere per attrarre e trattenere talenti. Il welfare aziendale svolge un ruolo sempre più importante come strumento per distinguersi dalla concorrenza. Le aziende stanno rivedendo le loro strategie di benefit, su scala locale, regionale e globale, per essere in linea con i nuovi contesti lavorativi. Howden ha deciso di rafforzare il team guidato da Cesare Lai, Head of Employee Benefit and Wellbeing Howden Italia, con l’arrivo di Mauro Mottura nell’area Benefit e Welfare Aziendale.

Rafforza ulteriormente il team italiano di Howden

Cesare Lai, Head of Employee Benefit and Wellbeing Italia, ha affermato: “L’ingresso di Mauro Mottura nel team Howden Italia Employee Benefits è un ulteriore prezioso tassello nella nostra strategia di posizionamento come leader in materia di Welfare. La sua profonda esperienza nel settore previdenza e assistenza è un elemento fondamentale per garantire il miglior supporto consulenziale alla nostra clientela locale e globale. La passione, la curiosità intellettuale e l’inesauribile energia di Mauro, sono un collante contagioso e fondamentale per il nostro gruppo nell’attuale congiuntura di forte espansione e innovazione.”

IL GRUPPO HOWDEN

Sede a Londra, oltre 9.000 dipendenti, presente con il proprio network in 90 Paesi del mondo, Howden ha intermediato nel 2021 premi lordi per 13,7 miliardi di dollari. La società, fondata nel 1994 da David Howden, attuale CEO di Howden Group Holdings, e per il 35% di proprietà dei dipendenti, ha visto una crescita organica del 26,5% negli ultimi dodici mesi. Il gruppo Howden è sbarcato in Italia il primo aprile 2021 con la costituzione di Howden Italia spa.