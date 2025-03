Matteo Sarzana country manager Airbnb Italia e Sud Est UE

Airbnb ha annunciato la nomina di Matteo Sarzana a Country Manager per l’Italia e il Sud Est Europa. Nel suo nuovo ruolo, Sarzana guiderà la strategia di crescita e le operazioni dell’azienda in mercati chiave, consolidando ulteriormente la presenza di Airbnb nella regione mediterranea.

Sarzana porta con sé un’esperienza decennale in Deliveroo, azienda che ha introdotto in Italia e di cui ha guidato l’espansione in oltre 1.700 città. La sua leadership è stata determinante nel costruire solide relazioni con ristoranti, rider e consumatori a rendere Deliveroo un punto di riferimento nel settore del food delivery.

In Italia, quasi la metà dei viaggiatori utilizza già Airbnb per soggiornare in borghi e località rurali

Sarzana avrà il compito di favorire la crescita della piattaforma oltre le città d’arte, promuovendo un turismo diffuso e sostenibile. Un’opportunità strategica in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di cui Airbnb è partner. Si stima che, in occasione dell’evento, i soggiorni prenotati su Airbnb genereranno un impatto economico positivo di 154 milioni di euro.

Emmanuel Marill, Regional Director di Airbnb

“Siamo entusiasti di accogliere Matteo nel nostro team. La sua profonda conoscenza del mercato italiano e la capacità di sviluppare aziende B2C saranno fondamentali per il futuro di Airbnb in Italia e nel Sud Est Europa. Questa nomina segna un passo significativo nel nostro percorso di crescita, migliorando l’offerta per host e ospiti.”

Chi è Airbnb

Fondata nel 2007 è nata quando due host hanno accolto i primi tre ospiti nella loro casa di San Francisco. Oggi, la community conta oltre 8 milioni di host che hanno ospitato più di 2 miliardi di viaggiatori in quasi tutti i Paesi del mondo. Ogni giorno, gli host offrono spazi unici ed esperienze autentiche, permettendo agli ospiti di entrare in contatto con le comunità locali in modo genuino.