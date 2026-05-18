Massari e Imperiale, nuova coppia d’assalto per Better Ipsum

L’arrivo di Riccardo Massari in Better Ipsum segna un passaggio importante per la società fondata da Marco Imperiale. Società che negli ultimi anni si è affermata come realtà innovativa nel mondo del legal design, della legal innovation e del benessere in ambito legale. Better Ipsum nasce con l’obiettivo di portare un approccio umanocentrico nella consulenza legale, aiutando studi, aziende e istituzioni a semplificare linguaggi, processi e modelli operativi. La società lavora su trasformazione digitale, AI compliance, legal operations, formazione e progetti ESG, integrando competenze giuridiche, tecnologiche e organizzative.

L’ingresso di Massari come Partner Strategic Initiatives rappresenta un tassello decisivo in questo percorso

Massari porta con sé un’esperienza imprenditoriale solida e riconosciuta. Dopo gli inizi come avvocato d’affari, ha fondato Lawlinguists. Inoltre l’ha guidata fino a trasformarla in una realtà internazionale con cinque milioni di euro di fatturato e un portafoglio clienti composto da grandi studi legali e dipartimenti legali di aziende globali. La sua capacità di costruire relazioni, leggere il mercato e trasformare visione in crescita concreta è uno degli elementi che Better Ipsum ha voluto valorizzare.

Il suo ruolo sarà quello di supportare la società nella definizione e nell’esecuzione delle principali direttrici strategiche, rafforzando il posizionamento sul mercato. E accompagnando l’espansione nazionale e internazionale. In un settore sempre più competitivo, Better Ipsum punta su competenze trasversali e visione imprenditoriale per consolidare la propria presenza e aprire nuove traiettorie di sviluppo. L’ingresso di Massari risponde proprio a questa esigenza, portando un contributo che unisce esperienza, capacità esecutiva e conoscenza profonda del mercato legale.

Marco Imperiale ha sottolineato come Massari rappresenti un valore distintivo per la crescita futura della società, mentre Massari stesso ha evidenziato il potenziale di Better Ipsum. Oltre alla volontà di contribuire alla diffusione di una visione più umanistica e innovativa della professione legale. Con questa nomina, Better Ipsum entra in una nuova fase, pronta a rafforzare il proprio ruolo nel panorama italiano e internazionale della consulenza legale evoluta.