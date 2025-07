Marriott acquisisce citizenM: 37 hotel lifestyle

Marriott International (Nasdaq: MAR) ha acquisito dal brand lifestyle citizenM 37 hotel e 8.789 camere in oltre 20 città tra USA, Europa e Asia-Pacifico al portfolio globale. Sono previste anche due nuove aperture per oltre 300 camere, che entreranno a far parte dell’offerta Marriott.

Marriott cresce per numero di hotel nel mondo

L’operazione si inserisce nella strategia di espansione del segmento select-service lifestyle, già rappresentato dai brand AC, Moxy e Aloft. “I viaggiatori cercano esperienze che uniscano tecnologia e ospitalità autentica: citizenM è l’aggiunta perfetta al nostro portfolio”. Lo ha dichiarato Anthony Capuano, Presidente e CEO di Marriott International.

Fino al completamento dell’integrazione, previsto entro fine 2025, le strutture citizenM resteranno prenotabili tramite i canali digitali del brand. Successivamente, citizenM entrerà a pieno titolo nel programma Marriott Bonvoy, offrendo vantaggi esclusivi agli iscritti.

Chi è citizenM

Fondato nel 2008, citizenM è noto per il suo approccio innovativo all’ospitalità. Camere dal design smart, spazi comuni arricchiti da arte e oggetti locali, sale riunioni creative, rooftop panoramici e servizi “grab-and-go”. Il brand si rivolge a viaggiatori attenti al valore, alla qualità e all’esperienza, con un forte focus su tecnologia, design e sostenibilità.