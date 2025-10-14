Marco Marcatili entra in Lombardini22

L’economista Marco Marcatili, già Direttore Sviluppo di Nomisma, entra in Lombardini22, il più grande studio italiano di architettura e ingegneria, con 46 milioni di euro di fatturato e 500 professionisti. Il suo ingresso segna un passaggio strategico per il Gruppo, che intende rafforzare il proprio ruolo come attore responsabile nella trasformazione urbana e territoriale del Paese.

Un progetto di partnership tra pubblico, privato e società civile

Marcatili guiderà da Bologna un nuovo progetto dedicato allo sviluppo di partnership tra pubblico, privato e società civile. Obiettivo: affrontare le grandi sfide urbane e imprenditoriali attraverso reti collaborative e visioni condivise. Il focus sarà sull’Italia metropolitana e micropolitana, con particolare attenzione alla rigenerazione urbana. E inoltre alla mobilità sostenibile, al welfare territoriale e all’integrazione di tecnologie come AI e Big Data.

“Con Marcatili abbiamo sempre apprezzato visione e concretezza,” ha dichiarato Franco Guidi, CEO e partner di Lombardini22. “La sua competenza ci aiuterà a costruire una nuova mediazione tra pubblico e privato, con un approccio da game changer.”

“È un onore entrare nel più importante Gruppo di progettazione del Paese,” ha commentato Marco Marcatili. “Contribuire a un’iniziativa con proiezione nazionale e internazionale. Vogliamo costruire una visione leggibile e condivisa di città e comunità, partendo dall’immobiliare per abbracciare l’intera complessità urbana.”

Chi è Marco Marcatili

Classe 1981 è uno dei principali esperti italiani di economia urbana e territoriale. Laureato in Economia Politica all’Università di Bologna, ha maturato una lunga esperienza in Nomisma. Ha coordinato progetti di sviluppo immobiliare, rigenerazione urbana e analisi socio-economiche. È autore di pubblicazioni su città, welfare e sostenibilità, e relatore in numerosi convegni nazionali.

Chi è Lombardini22

E’ il primo gruppo italiano nel settore della progettazione integrata. Con sedi a Milano, Roma e Londra, opera nei settori Real Estate, Retail, Hospitality, Workplace, Education e Urban Regeneration. Offre servizi che spaziano dall’architettura all’ingegneria, dal design alla consulenza strategica. Il Gruppo è noto per il suo approccio multidisciplinare e per la capacità di generare valore condiviso attraverso progetti che coniugano innovazione, sostenibilità e impatto sociale.