Maluma, Supercar Blondie e Lewandowski leggende Hot Wheels

Hot Wheels non presenta semplicemente una nuova campagna: apre un pantheon. E dentro questo tempio dedicato alla sfida, alla velocità e all’immaginazione, entrano tre figure che hanno trasformato la loro vita in un circuito da dominare. Maluma, Supercar Blondie e Robert Lewandowski diventano i primi membri della Hot Wheels Class of Legends, un titolo che non si riceve: si conquista.

La campagna “Challenge Accepted” è un inno a chi non si ferma davanti agli ostacoli, a chi accelera quando gli altri frenano, a chi trasforma la paura in benzina. Maluma porta la sua storia di coraggio e radici, Supercar Blondie la sua rivoluzione digitale nel mondo delle supercar. Lewandowski la disciplina feroce che ha scolpito una carriera ai massimi livelli. Tre strade diverse, un’unica traiettoria: accettare la sfida successiva.

Hot Wheels mette tutti d’accordo

Per celebrare questa unione epica, Hot Wheels ha creato la Global Legends Collection 2026, tre modellini die-cast che non sono semplici auto: sono simboli. La Toyota Land Cruiser FJ60 di Maluma racconta un viaggio che parte dalla Colombia e arriva ovunque ci sia un sogno da inseguire. La Lamborghini Huracán LP 610-4 “Lucy” di Supercar Blondie è la scintilla che ha acceso una carriera costruita sull’audacia. La Porsche 911 GT1 del ’97 di Lewandowski è la metafora perfetta della sua precisione, della sua fame, della sua corsa verso l’eccellenza.

Hot Wheels ha presentato questa nuova era con un evento pop-up a Venice, California. Ha trasfromato The Brig in un tempio della cultura automobilistica: auto a grandezza naturale, esperienze immersive. In pratica la prima Hot Wheels Zine e un pubblico che ha respirato la stessa energia che ha guidato i tre Legends.

C’è un cuore che batte sotto il metallo

Hot Wheels ha donato 100.000 dollari alla fondazione di Maluma, El Arte de los Sueños, per alimentare la creatività e la forza dei giovani che devono ancora scoprire la propria strada. Perché ogni leggenda nasce da un sogno, e ogni sogno ha bisogno di qualcuno che dica: “Vai. Accetta la sfida.” La campagna continua per tutto settembre con contenuti dedicati, episodi esclusivi e storie che mostrano cosa significa davvero diventare una leggenda. E la collezione è già disponibile in preordine su Mattel Creations, pronta a entrare nelle mani di chi sa che ogni modellino Hot Wheels non è solo un oggetto: è un invito a correre.