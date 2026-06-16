Madré cresce e lievita con Tyche Bank

Madré è una di quelle storie imprenditoriali che raccontano bene la nuova generazione dell’artigianato italiano: giovane, competente, radicata nella tradizione ma capace di innovare con coraggio. Fondata da Francesco Bonfiglioli, cl. E inoltre sulle farine selezionate, sui processi di fermentazione lenta e su un’attenzione quasi maniacale alla qualità delle materie prime.

Una filosofia che nel 2025 ha conquistato anche il grande pubblico, grazie alla vittoria del programma televisivo Il Forno delle Meraviglie su Real Time, che ha dato a Madré una visibilità nazionale e un riconoscimento ulteriore del suo valore artigianale.

Oggi Madré è pronta a crescere ancora

Il finanziamento da 600.000 euro concesso dalla Filiale di Bologna di Tyche Bank S.p.A. rappresenta un tassello fondamentale di questo percorso. L’operazione permetterà all’azienda di aprire una nuova sede operativa, ampliare gli spazi produttivi e sviluppare nuovi servizi. E inoltre consolidare un modello che unisce artigianalità, innovazione e una forte identità territoriale.

Tyche Bank è un istituto con sedi principali a Bologna, Milano e Messina e competenze specialistiche nella finanza d’impresa. Per la banca si tratta di un intervento perfettamente in linea con la propria missione: sostenere le PMI e gli imprenditori che rappresentano il cuore dell’economia regionale. La filiale bolognese, che conosce da vicino il tessuto produttivo dell’Emilia‑Romagna, ha valutato la solidità economica del progetto e la visione imprenditoriale che guida Madré.

Il salto di Madrè

Il finanziamento risponde a un’esigenza concreta: permettere a Madré di compiere un salto dimensionale senza perdere la propria identità artigianale. La nuova sede consentirà di aumentare la capacità produttiva, ampliare la gamma di prodotti da forno e pasticceria. E inoltre offrire servizi aggiuntivi ai clienti, mantenendo intatta la qualità che ha reso l’azienda un punto di riferimento locale e nazionale.

Per Stefano Budroni, Gestore Imprese della filiale Tyche Bank Bologna, l’operazione rappresenta un esempio di come la banca intenda affiancare gli imprenditori del territorio nei loro progetti di crescita. Diventando così un partner finanziario stabile e competente.

Dall’altra parte, Francesco Bonfiglioli riconosce in Tyche Bank un interlocutore capace di comprendere non solo i numeri, ma anche la visione che guida Madré. “Siamo un’impresa giovane che vuole crescere senza perdere la propria anima“.

Il food artigianale sta vivendo una stagione di attenzione e qualità. L’investimento sostenuto da Tyche Bank permette a Madré di consolidare la propria posizione e di guardare al futuro con ambizione. È un esempio concreto di come la collaborazione tra una banca specializzata e una PMI radicata nel territorio possa generare valore, sviluppo e nuove opportunità per l’economia locale.