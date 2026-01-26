LUVE celebra 40 anni e rinnova il brand per rafforzare la leadership globale

LUVE S.p.A., multinazionale varesina è quotata su Euronext STAR Milan, E’ tra i principali operatori mondiali negli scambiatori di calore ad aria. Nel 2026 celebra i 40 anni dalla fondazione annunciando il completamento di un ampio progetto di rebranding. Un progetto pensato per sostenere la prossima fase di sviluppo e rafforzare il posizionamento globale del Gruppo. La nuova identità rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso industriale e finanziario che ha portato LUVE a diventare il terzo operatore mondiale e il secondo in Europa. Ha una presenza internazionale capillare e un ruolo di riferimento nei mercati della refrigerazione, della climatizzazione e delle applicazioni industriali.

Chi è Luve

E’ stata fondata nel 1986 a Uboldo dalla visione imprenditoriale di Iginio Liberali. Ha costruito negli anni una leadership basata su innovazione tecnologica, investimenti costanti in ricerca e sviluppo. E inoltre attenzione all’efficienza energetica, sostenibilità e valorizzazione del capitale umano. Un percorso che ha trovato tappe decisive nella quotazione in Borsa nel 2015 e nell’ingresso nel segmento STAR nel 2022. Rafforzando così la credibilità del Gruppo presso investitori e stakeholder.

Rebranding abilitatore strategico

Il rebranding nasce dalla volontà di rendere il marchio pienamente coerente con il ruolo che LUVE ricopre oggi e con le responsabilità che derivano dalla sua dimensione globale. La nuova identità visiva e verbale valorizza, quindi, l’eredità industriale dell’azienda, proiettandola verso il futuro con un linguaggio più chiaro, distintivo e riconoscibile. Al centro del nuovo posizionamento c’è il concetto di “plasmare”: il mercato, le tecnologie, gli standard del settore. Una visione sintetizzata nel nuovo slogan “The shape of cooling”. Racconta l’approccio di LUVE allo sviluppo di soluzioni ad alte prestazioni, orientate al cliente e misurabili nei risultati.

Il rebranding diventa così un abilitatore strategico per sostenere la crescita futura del Gruppo. Il tutto in un contesto caratterizzato da una crescente domanda di soluzioni efficienti, affidabili e sostenibili. Anche alla luce della transizione energetica e dello sviluppo delle infrastrutture digitali.

Matteo Liberali, Presidente e CEO di LUVE

“Il nuovo brand nasce da una consapevolezza profonda: in quarant’anni non ci siamo limitati a seguire l’evoluzione del nostro settore, ma abbiamo contribuito a plasmarla. ‘The shape of cooling’ esprime la nostra visione: progettare soluzioni che uniscono tecnologia, sostenibilità e cultura industriale, creando valore duraturo per clienti, mercato, collaboratori e comunità. È il segno di un Gruppo globale che guarda al futuro con responsabilità e ambizione, forte delle proprie radici”.

Dal punto di vista della brand identity, quindi, il nuovo marchio LUVE nasce dalla fusione di due simboli. La rosa, emblema storico dei valori e della passione che hanno guidato la crescita dell’azienda, e la ventola, icona universale della refrigerazione. Un’unione che rappresenta anche un’identità capace di guardare avanti senza perdere il legame con le proprie origini.