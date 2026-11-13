L’unicorno tedesco osapiens sbarca in Giappone e apre una nuova controllata

L’espansione nel mercato giapponese segna una nuova tappa fondamentale per la piattaforma AI leader nella compliance e nella supplier intelligence. Fondata nel 2018 a Mannheim, in Germania, l’azienda tedesco-internazionale ha recentemente raggiunto lo status di unicorno. Nel gennaio 2026 ha infatti chiuso un round di finanziamento di Serie C da 100 milioni di dollari. L’operazione è stata guidata da Decarbonization Partners, la joint venture nata dall’alleanza tra BlackRock e Temasek.

Oggi questa realtà tecnologica conta oltre 2.500 clienti distribuiti in più di 60 Paesi e in 20 diversi settori. Tra questi figurano numerose multinazionali inserite nella prestigiosa classifica Fortune 500. La sua piattaforma, chiamata osapiens HUB, riunisce oltre 25 soluzioni tecnologiche. Queste riguardano Product Compliance, Supplier Intelligence, Carbon Management e Disclosures & Reporting. Il sistema permette di centralizzare e automatizzare la gestione dei fornitori e degli obblighi normativi. Le imprese raccolgono così i dati una sola volta per utilizzarli nelle diverse suite.

Osapiens Hub punta sul Giappone perché ospita alcune delle maggiori imprese al mondo

Per espandersi in Asia è nata la controllata osapiens Japan K.K., frutto di una partnership strategica con Japan Cloud. Questo partner vanta una lunga esperienza nel lancio in Giappone di società internazionali di software enterprise. L’accordo unisce la tecnologia avanzata della piattaforma tedesca con la profonda conoscenza del mercato locale nipponico. La scelta di puntare sul Giappone deriva dal fatto che il Paese ospita alcune delle maggiori imprese al mondo. Molte di queste realtà operano anche in Europa e nei mercati internazionali. Affrontano quindi obblighi normativi sempre più complessi e rischi legati alle interruzioni delle forniture. Basti pensare agli standard locali SSBJ, al meccanismo europeo CBAM, alla responsabilità estesa del produttore (EPR) e al passaporto digitale di prodotto (DPP).

Il mercato giapponese offre opportunità di sviluppo per il software enterprise

L’ingresso in questo territorio permette di supportare grandi gruppi globali nella gestione dei rischi geopolitici, climatici e finanziari. Allo stesso tempo, le aziende nipponiche possono abbandonare i vecchi fogli di calcolo non integrati. In questo modo riducono sensibilmente i costi di compliance e rafforzano la resilienza della loro catena di fornitura. «Siamo particolarmente lieti di portare la nostra piattaforma anche in Giappone, uno dei mercati più importanti al mondo per il software enterprise». Ha dichiarato Matthias Jungblut, Co-Founder e Co-CEO di osapiens.

Stephan de Barse, President di osapiens

«La conoscenza del mercato di Japan Cloud ci permette di investire con una prospettiva di lungo periodo. Vogliamo aiutare le imprese giapponesi a trasformare gli obblighi internazionali in maggiore resilienza e vantaggio competitivo».

Anche Aruna Basnayake, CEO di Japan Cloud, ha commentato positivamente la nascita della nuova alleanza. «Per le imprese giapponesi che competono sui mercati globali, la trasparenza della supply chain è ormai una priorità ai massimi livelli. Questa collaborazione aiuterà le nostre aziende a rispondere ad aspettative crescenti e a rafforzare la loro competitività internazionale».

Nella foto da sinistra a destra: Stephan de Barse (osapiens), Matthias Jungblut (osapiens), Yasutaka Fukuda (Japan Cloud), Aruna Basnayake (Japan Cloud).