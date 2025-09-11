Lucca Film Festival 2025 Spacey, Amelio e il cinema d’autore

Tutto pronto per la ventunesima edizione del Lucca Film Festival, in programma dal 20 al 28 settembre 2025 nella città toscana. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. La direzione artistica è affidata a Nicola Borrelli, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Ad aprire il festival sarà Kevin Spacey, due volte Premio Oscar, che riceverà il Premio alla Carriera sabato 20 settembre al Cinema Astra. Inoltre presenterà in anteprima mondiale il suo nuovo film 1780, thriller storico diretto da Dustin Fairbanks e prodotto da Spero Stamboulis. Inoltre domenica 21, Spacey sarà protagonista di una masterclass moderata da Tiziana Rocca. Tra gli ospiti anche Gianni Amelio, che riceverà il Premio alla Carriera e presenterà due suoi film: La tenerezza e Il Signore delle formiche. Il regista terrà inoltre una masterclass dedicata al suo percorso artistico.

Concorso Internazionale Lungometraggi

Curato da Stefano Giorgi e Mattia Fiorino, il concorso propone 12 titoli da tutto il mondo. Tra opere prime e autori affermati, con tematiche che spaziano dall’identità queer alla memoria storica. In giuria: Michele D’Attanasio, Paola Freddi e Mimmo Calopresti.

Concorso Internazionale Cortometraggi

Selezionati tra oltre 800 proposte, 12 corti in anteprima nazionale, 2 mondiali e 1 europea raccontano storie di relazioni, dolore e speranza. I registi introdurranno le proiezioni al Cinema Centrale. Giuria professionale: Lamberto Bava, Chiara Caselli, Fabrice Du Welz. Il pubblico potrà quindi votare il proprio preferito.

Eventi Speciali e Omaggi

Tre eventi speciali celebrano il cinema di genere e la sperimentazione.

Hearts of Stone di Tom Van Avermaet con Noomi Rapace.

The Space Between Attack and Decay di Jessica Kourkounis, con voce narrante di James McAvoy.

The Black Ghiandola, zombie-movie scritto da Anthony Conti, con David Lynch, Laura Dern, Johnny Depp e J.K. Simmons.

Omaggio a David Lynch

In collaborazione con 50&Più, il festival presenta Lynch/Oz e l’anteprima italiana di Legend Of The Happy Worker, diretto da Duwayne Dunham, storico collaboratore di Lynch.

Ospiti d’eccezione

Michele Riondino che riceverà il Golden Panther Award, terrà una masterclass al Cinema Astra e presenterà La valle dei sorrisi, horror diretto da Paolo Strippoli, in collaborazione con Vision Distribution. Ambientato nel misterioso villaggio di Remis, il film esplora rituali inquietanti e il lato oscuro della felicità apparente. In programmazione al Cinema Centrale dal 17 settembre, dopo l’anteprima fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

Pietro Marcello sarà celebrato con una serata speciale dedicata al suo nuovo film Duse, interpretato da Valeria Bruni Tedeschi. Il film, in concorso a Venezia, racconta gli ultimi anni della leggendaria attrice Eleonora Duse dal punto di vista della figlia. Sarà proiettato al Cinema Centrale dal 18 settembre.

Scarlett Johansson debutta alla regia con Eleanor the Great, presentato al Festival di Cannes e in anteprima italiana il 22 settembre. Un racconto delicato sull’amicizia e la perdita, con June Squibb e Chiwetel Ejiofor.

Il regista belga Fabrice Du Welz, giurato del festival, sarà omaggiato il 26 settembre con la proiezione di Adoration e del cult horror Calvaire, restaurato per il 20° anniversario.

Lucca Effetto Cinema

Il 27 settembre, dalle 19:00 a mezzanotte, il centro storico si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con performance teatrali e coreografiche ispirate ai grandi cult del cinema. Diciassette compagnie celebreranno anniversari cinematografici, mentre una giuria premierà la miglior scenografia con 500 euro in stoviglie ecosostenibili offerte da Bartoli Spa. Evento in collaborazione con Confcommercio Lucca Massa Carrara e Lions Club Lucca Le Mura.

Cinema e Scuola

Presso l’Auditorium Banca del Monte, torna il programma dedicato agli studenti con proiezioni, incontri e masterclass. Alcuni appuntamenti

School of Life, docu-film su Nicolò Govoni e la missione di Still I Rise.

Omaggi a Pasolini (Accattone) e Gianni Amelio (Il Signore delle formiche).

Masterclass su Lynch/Badalamenti con il prof. Massimo Salotti.

Sezione Cinem&arte&musica con Cercando il Paradiso Perduto di Federico Romani.

Masterclass “L’elettronica è donna” e incontro con Gary Hill, ospite speciale del concorso Over The Real.

Presso l’Auditorium San Micheletto, la sezione LFF for Future propone dieci cortometraggi internazionali sull’ambiente, in anteprima per le scuole, confermando l’impegno green del festival..

LFF for Future: cinema e sostenibilità

Giunge alla terza edizione il concorso Lucca Film Festival for Future, dedicato ai cortometraggi su sostenibilità ambientale e sociale, in collaborazione con Sofidel. Dieci opere finaliste saranno valutate da una giuria presieduta da Isabella Ragonese, con Gaia Vallese e Marco Gargiulo. Il vincitore riceverà quindi un premio di 1.000 euro durante la cerimonia del 27 settembre al Cinema Astra.

Focus e proiezioni speciali

Il 28 settembre al Cinema Centrale, in collaborazione con ACLI Lucca, sarà proiettato Innocence di Guy Davidi. A cui seguirà Cercando il Paradiso Perduto di Federico Romani e Balentia di Niccolò Lorini, ambientato in Sardegna.

Art Fiction: Giuseppe Veneziano a Palazzo Guinigi

Dal 10 al 28 settembre, Palazzo Guinigi ospita la mostra “Art Fiction” di Giuseppe Veneziano, curata da Alessandro Romanini. L’artista siciliano espone 20 opere che fondono cinema, cultura pop e arte classica, con riferimenti a icone come Mr. Wolf, Joker e la Pietà michelangiolesca.

Scrivere Cinema: formazione per giovani autori

Il festival rinnova il corso gratuito Scrivere Cinema, rivolto a giovani dai 16 anni in su. Guidato da Cristina Puccinelli, il laboratorio include lezioni con Cosimo Calamini e masterclass con ospiti del festival. Il miglior soggetto sarà premiato con 1.000 euro per lo sviluppo.

Serata di chiusura: cult e anteprima

Il 28 settembre alle 21:00, il Cinema Centrale ospita la proiezione celebrativa di Demoni di Lamberto Bava, nel 40° anniversario. Il regista presenterà anche il sequel inedito Demoni 3.

Il manifesto 2025

L’illustrazione ufficiale del festival, firmata da Francesco Giani, è un omaggio a Eleonora Duse, con citazioni visive da Lo Squalo, Twin Peaks e la pantera simbolo del festival.

Collaborazioni e partner

Il festival è realizzato con il supporto di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, SIAE, Sofidel, Banca Generali Private Wealth Management, Banca Pictet, Comune di Lucca, Vivi Lucca Eventi, Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, e numerosi enti culturali, scuole, università e associazioni.

Il Lucca Film Festival 2025. quindi, si conferma un evento multidisciplinare, capace di unire cinema, arte, formazione e sostenibilità, con ospiti internazionali e nuove generazioni di autori. Un appuntamento da non perdere per chi ama il grande schermo e le storie che lo animano.