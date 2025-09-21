Lucca Comics & Games alla Festa del Cinema di Roma

I LOVE LUCCA COMICS & GAMES, il film-documentario dedicato all’anima del festival pop più amato d’Europa, debutta alla Festa del Cinema di Roma. Verrà proiettto nella sezione FreeStyle Arts della ventesima edizione. Prodotto da All At Once in collaborazione con Lucca Crea, è distribuito da I Wonder Pictures con Unipol Biografilm Collection. Il film sarà quindi nelle sale italiane il 10, 11 e 12 novembre 2025. Le prevendite aprono il 24 settembre.

Un viaggio dentro Lucca Comics & Games

Con oltre 300.000 visitatori, 900 ospiti e 600 espositori ogni anno, Lucca Comics & Games è molto più di una manifestazione. E’ un’esperienza trasformativa, un punto di incontro dove esplodono creatività, emozioni e passioni condivise.

Il film è stato ideato da Andrea Romeo e Manlio Castagna (anche regista e sceneggiatore), con la collaborazione di Giulia Giapponesi e Alessandro Diele. La supervisione editoriale è di Anita Rivaroli. Il film racconta il festival attraverso le voci di autori, editori, artisti e visitatori. Tra i protagonisti anche Gabriele Mainetti, R.L. Stine, Licia Troisi, Frankie hi-nrg mc, Pera Toons, Sio, Fumettibrutti, Yoshitaka Amano, Roberto Recchioni e molti altri.

Colonna sonora originale

A chiudere il film, il brano inedito “Lucca Around”, scritto da Frankie hi-nrg mc e interpretato da Lillo Petrolo, un omaggio musicale all’energia e alla magia del festival.

I biglietti saranno disponibili dal 24 settembre sul sito ufficiale www.areax.info e presso i circuiti autorizzati

Questo quindi è un tributo cinematografico alla community, ai valori e alla bellezza di un evento che ha rivoluzionato il modo di fare cultura popolare, trasformandosi in un fenomeno internazionale. Un appuntamento imperdibile per chi ama Lucca, il cinema e le storie che uniscono.