Lucca Comics & Games celebra lo Star Wars Day il 4 Maggio

La città di Lucca e Lucca Comics & Games rendono omaggio alla saga di Star Wars con una celebrazione per lo Star Wars Day, il 4 maggio 2025 in piazza del Giglio. Il cuore del centro storico. L’evento trasformerà la città in una vera “base stellare”, popolata da oltre 60 costumers che impersoneranno i protagonisti della saga, dalle milizie ribelli alle forze dell’Impero.

Perché il 4 maggio?

La data non è casuale. Il celebre saluto “May the Force be with you” è stato trasformato in “May the Fourth“, che suona come “4 maggio”, facendo di questo giorno la festa ufficiale dei fan di Star Wars in tutto il mondo.

Il programma della giornata

Mattina – Atterraggio dell’X-Wing in piazza del Giglio, simbolo iconico della saga.

Pomeriggio. Incontro con i Gruppi ufficiali italiani, possibilità di scattare selfie galattici con i personaggi e l’X-Wing. ⚔ Scuola Padawan – Lezioni di spada laser con Saber Guild, aperte a tutti.

Ore 15. Grandiosa Parata Star Wars – Partenza dalla sede di Confcommercio Lucca e Massa Carrara in via Fillungo, attraversando via Roma, via Beccheria e via San Girolamo, fino a piazza del Giglio.

Ore 20. Foto di gruppo delle spade laser davanti al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, a cura di Rebel Legion.

I gruppi ufficiali presenti

L’evento vedrà la partecipazione dei principali gruppi di costuming italiani riconosciuti da Disney e Lucasfilm Ltd,.

501st Italica Garrison – Il distaccamento italiano della 501st Legion, che riunisce gli appassionati del “Lato Oscuro”. Rebel Legion Italian Base – La sezione italiana della community internazionale dedicata ai Ribelli.

The Dark Empire – Darkghast Spire – Costuming per villain non imperiali, pirati e seguaci del Lato Oscuro. Ori’Cetar Clan – Italia – Il club ufficiale della cultura mandaloriana.

Saber Guild Trento – Maestri di combattimento con lightsaber e scuola per giovani Padawan.

Galactic Academy Varykino Campus – Il vivaio delle nuove generazioni di fan di Star Wars under 18.

Nomads Star Wars – Gruppo dedicato ai personaggi originali dell’universo Star Wars.

R2KT Italia – Progetto benefico che unisce la passione per Star Wars alla raccolta fondi per bambini malati.

Un evento epico per tutti i fan

In piazza del Giglio sarà presente anche uno stand UNICEF, con le celebri pigotte e il droide R2KT a grandezza naturale, per unire la magia di Star Wars alla solidarietà. La missione di questi gruppi è diffondere la cultura di Star Wars, supportare cause benefiche, visitare ospedali e organizzare iniziative di raccolta fondi.