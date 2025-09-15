Lucca Comics 2025: Tetsuo Hara celebra l’Italia

E’ una partecipazione molto attesa quella al Lucca Comics & Games 2025 del maestro giapponese Tetsuo Hara. Il celebre autore di Hokuto no Ken (Ken il Guerriero), presenta in anteprima mondiale il suo nuovo dipinto a olio: Il Salvatore nell’Arena. L’opera, di circa 70×60 cm, fonde la potenza iconica di Kenshiro con elementi della grande tradizione artistica italiana. Ovvero pittura, scultura, architettura classica e simbolismo visivo.

Al centro della scena, Kenshiro si erge colossale in un anfiteatro, circondato da vessilli rossi e investito da una luce celestiale, mentre raccoglie l’elmo dell’avversario appena sconfitto. Un’immagine intensa e simbolica, frutto di una profonda ricerca su fonti storiche italiane.

Il dipinto sarà il fulcro della mostra Tetsuo Hara: Come un fulmine dal cielo. Si tratta della prima esposizione monografica al mondo dedicata alle sue principali serie. Verrà ospitata nella Chiesa di Santa Annunziata dei Servi di Lucca dal 25 ottobre al 2 novembre 2025. In esposizione oltre 100 originali tra dipinti e tavole manga, per raccontare l’evoluzione artistica e narrativa del sensei.

L’omaggio prosegue con una variant cover esclusiva del primo volume di Ken il Guerriero – Hokuto no Ken Extreme Edition, edito da Panini Comics, e con un merchandise limitato. Solo una T-shirt (300 pezzi) e una stampa d’arte numerata e firmata (50 copie), con l’esemplare 1/50 disponibile solo a Lucca.

Tetsuo Hara sarà presente dal 30 ottobre al 2 novembre, con sessioni di autografi, eventi e interviste. Un appuntamento imperdibile per fan, collezionisti e appassionati di fumetto e cultura visiva, reso possibile dalla sinergia tra Lucca Comics & Games, Panini Comics, COAMIX e Animeimport.