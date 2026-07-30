Lorenzo Marini, la materia del linguaggio: “Geometria alfabetica” segna un nuovo record in asta

Geometria alfabetica è molto più di un’opera: è la sintesi di una ricerca che Lorenzo Marini porta avanti da anni, trasformando le lettere in architetture visive. Il bassorilievo, realizzato con 120 pezzi di legno tulipier su tavola, 100×100 cm, è stato protagonista dell’asta di arte moderna e contemporanea di Capitolium Art del 29 luglio. Stimato tra 25 e 35 mila euro, è stato aggiudicato a 43 mila euro, che diventano 54 mila con i diritti, conquistando il titolo di Top Lot della serata.

Marini da tempo supera la soglia dei 40 mila euro

È un risultato storico: per la terza volta consecutiva, Marini supera la soglia dei 40 mila euro, segnando il suo record assoluto e confermando che la TypeArt non è solo un linguaggio artistico innovativo, ma anche una realtà solida nel mercato dell’arte.

Un’opera che trasforma l’alfabeto in architettura

Marini descrive Geometria alfabetica come una sintesi tra tipografia modernista e bassorilievo contemporaneo. L’opera non si limita a illustrare un alfabeto: lo rimodella, lo costruisce, lo fa diventare materia. Le lettere smettono di essere segni destinati alla lettura e diventano elementi strutturali, come se il linguaggio tornasse alla sua forma originaria: un oggetto fisico, tangibile, plasmato dall’uomo. La griglia quadrata impone una disciplina quasi tipografica, mentre ogni lettera introduce una tensione visiva diversa. Cerchi, semicirconferenze, triangoli e rettangoli dialogano come vocaboli di un lessico essenziale, generando un ritmo che attraversa tutta la superficie.

Da lontano l’opera appare come una composizione astratta; da vicino rivela un sistema alfabetico. È in questa oscillazione — tra ordine e variazione, tra grafica e scultura — che si trova il cuore poetico della TypeArt.

Una stagione creativa che unisce monumentalità e intimità

Marini sta vivendo un momento artistico particolarmente fertile. Da un lato la monumentalità di INITIAL, l’installazione site-specific che ha trasformato Spoleto in un alfabeto urbano durante il Festival dei Due Mondi. Dall’altro la dimensione intima e partecipata del laboratorio di TypeArt al Dynamo Camp, dove bambini e ragazzi hanno costruito insieme una grande opera collettiva.

Due mondi diversi, un’unica visione: il linguaggio come esperienza, architettura, relazione

Un artista italiano riconosciuto da Est a Ovest

Marini è uno dei pochi artisti italiani contemporanei con una presenza internazionale stabile. Espone da Pechino a Seul, dal Brasile a New York e Los Angeles, portando la TypeArt oltre i confini nazionali e contribuendo alla diffusione di un linguaggio che unisce arte, design e comunicazione visiva.

Il mercato premia la TypeArt di Marini

Il successo di Geometria alfabetica conferma una tendenza globale: un ritorno alla materia, al fatto a mano, all’uomo faber. Il mercato riconosce la forza visiva della TypeArt, la sua originalità, la sua capacità di trasformare la lettera in scultura, ritmo, architettura. Per collezionisti e investitori, le opere di Marini rappresentano oggi una delle sorprese più interessanti del panorama italiano. Quotazioni in crescita, domanda stabile, riconoscimento critico e una presenza internazionale che rafforza il valore delle opere nel tempo.