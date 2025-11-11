Lorenzo Berardinetti confermato Presidente di Uncem Abruzzo

Lorenzo Berardinetti, Sindaco di Sante Marie, è stato confermato alla presidenza di Uncem Abruzzo. La rielezione garantisce continuità al lavoro dell’associazione, impegnata nella rappresentanza e tutela delle istanze dei territori montani della regione. La conferma è avvenuta nel corso del Congresso ospitato presso la sede del Parco della Majella a Sulmona. Erano presenti Sindaci, Presidenti di Unioni montane, Consiglieri regionali, del Presidente nazionale Marco Bussone e del Vicepresidente Luigi Fasciani.

Per Uncem continuità e nuove sfide

Con il nuovo mandato, Berardinetti continuerà a portare la voce delle aree interne ai tavoli decisionali regionali e nazionali, affrontando le sfide e valorizzando le opportunità dei comuni montani abruzzesi.

Lorenzo Berardinetti, Sindaco di Sante Marie

Nel suo intervento post-elezione, ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta. “Desidero ringraziare il Parco per l’ospitalità, i Sindaci e i Presidenti di Unione montana, il Presidente nazionale Marco Bussone e i Consiglieri regionali presenti al Congresso di Sulmona per il sostegno. Insieme possiamo lavorare per un Appennino abruzzese più forte e coeso, costruendo politiche che valorizzino davvero i nostri territori.”

Verso il Congresso nazionale

Il prossimo appuntamento sarà il Congresso nazionale dell’Unione dei Comuni Montani. E’ in programma a L’Aquila il 12 e 13 dicembre 2025, con delegati provenienti da tutta Italia. Berardinetti e Bussone hanno ribadito la necessità di un impegno deciso della Regione, nel quadro di un Appennino vivo e coeso. Un Appennino al centro delle politiche nazionali per la montagna, anche alla luce della nuova legge approvata dal Parlamento su iniziativa del Ministro Calderoli.