L’Oréal Italia sceglie Elisabetta Debole per guidare marketing e digitale

L’Oréal Italia apre una nuova fase della propria strategia di crescita annunciando la nomina di Elisabetta Debole come nuova Chief Marketing and Digital Officer. Una scelta che valorizza un profilo interno di grande esperienza internazionale. E conferma la volontà del Gruppo di accelerare ulteriormente sull’innovazione digitale e sulla costruzione di brand sempre più rilevanti per i consumatori italiani.

Debole subentra a Susana Rodriguez Escudero

Escudero è strata chiamata a Parigi come Chief Digital Officer Europe per la Professional Products Division. Un passaggio che testimonia la continuità e la solidità del percorso di leadership femminile all’interno del Gruppo.

Il percorso di Elisabetta Debole in L’Oréal è stato rapido e incisivo. Entrata nel 2021 come Brand General Manager di Garnier Italia, ha contribuito a rafforzare il posizionamento del marchio nel mercato italiano. Nel 2023 ha assunto la guida di L’Oréal Paris Italia, dove ha lasciato un’impronta significativa. Ha elevato la brand equity, rilanciato categorie chiave come il make‑up e ridisegnato la strategia skincare con scelte coraggiose e orientate al futuro. Sotto la sua guida, marchi come Elvive hanno registrato una crescita importante delle quote di mercato, contribuendo all’accelerazione della Consumer Products Division nel Paese. Con il nuovo incarico, Debole entra nel Comitato Esecutivo di L’Oréal Italia, portando con sé una visione internazionale maturata tra Europa, Italia e soprattutto Stati Uniti. Negli Usa, infatti, ha vissuto e lavorato per dieci anni. Un bagaglio che si rivelerà prezioso in un contesto in cui marketing, digitale e innovazione sono sempre più interconnessi. L’Oréal Italia accoglie la manager con entusiasmo, riconoscendone la capacità di guidare team complessi. E inoltre interpretare i trend del mercato e costruire strategie di marca capaci di parlare a pubblici diversi con linguaggi contemporanei.

Il Gruppo L’Oréal

Con un fatturato globale di 44,05 miliardi di euro nel 2025, L’Oréal è il primo gruppo cosmetico mondiale, presente in 150 Paesi, con 95.000 collaboratori e 40 marchi internazionali. L’Italia rappresenta uno dei mercati storici più importanti per il Gruppo. Attivo nel Paese dal 1908, oggi conta circa 2.000 collaboratori ed è leader nel mercato cosmetico nazionale, con una presenza capillare in tutti i canali distributivi — dai saloni alle profumerie, dalle farmacie alla grande distribuzione. L’azienda è organizzata in quattro divisioni. Continua a essere un punto di riferimento per innovazione, qualità e leadership nel settore beauty, sostenuta da un portafoglio di marchi iconici e da una strategia che unisce creatività, ricerca scientifica e sostenibilità.