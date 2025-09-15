Lombardia: 5,5 mio di aiuti per aprire negozi alimentari

Al via da martedì 16 settembre alle ore 10 il nuovo bando di Regione Lombardia per sostenere l’apertura di negozi di generi alimentari nei piccoli Comuni. Là dove tali servizi sono assenti da almeno sei mesi. L’iniziativa, denominata “Nuova Impresa – Piccoli Comuni e Frazioni”, è finanziata con 5.560.000 euro. Sarà attiva fino al 13 novembre 2025, salvo esaurimento fondi.

Promossa dagli assessori Guido Guidesi (Sviluppo Economico) e Massimo Sertori (Enti Locali e Montagna), la misura punta a contrastare lo spopolamento. E a rafforzare la presenza di servizi essenziali nei territori più fragili, in particolare quelli montani.

In cosa consiste il contributo

Il contributo consiste in fondi a fondo perduto fino all’80% della spesa ammissibile, con un tetto massimo di 40.000 euro per progetto. L’investimento minimo richiesto è di 3.000 euro. Possono partecipare imprese che aprano una nuova sede o unità locale in Comuni della Lombardia con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti. Oppure in frazioni di qualsiasi Comune della regione.

Le domande vanno presentate sulla piattaforma regionale “Bandi e Servizi”, seguendo la procedura a sportello, in ordine cronologico. È obbligatoria l’attestazione del Comune che certifichi l’assenza di un negozio alimentare da almeno sei mesi.

“Vogliamo dare un aiuto concreto a chi sceglie di fare impresa nei piccoli paesi, offrendo un presidio sociale oltre che economico,” ha dichiarato l’assessore Guidesi. “I negozi di alimentari sono fondamentali per la qualità della vita e l’attrattività dei territori,” ha aggiunto l’assessore Sertori.