Lola Serrano Segovia è il nuovo Sales Director di Astra Make-Up Spagna

Astra Make-Up, storico brand italiano di cosmetici con 35 anni di esperienza nel mondo del beauty, annuncia l’ingresso di Lola Serrano Segovia come nuovo Sales Director per la Spagna. La nomina rappresenta un passo strategico per il brand, che mira a consolidare la sua presenza nel mercato iberico e a rafforzare i rapporti con clienti e partner.

Una carriera pluriennale nel settore della profumeria e della cosmetica

La manager, con una carriera pluriennale nel settore della profumeria e della cosmetica, porterà ad Astra Make-Up la sua vasta esperienza. E un approccio commerciale orientato ai risultati. Dopo una laurea in Giurisprudenza, Serrano ha iniziato la sua carriera ricoprendo diversi ruoli commerciali. Poi è approdata da Procter & Gamble, dove ha lavorato per 25 anni come Sales Key Account Manager. Si è distinta per le sue capacità di leadership, la gestione efficiente delle risorse e una visione strategica che ha contribuito a raggiungere obiettivi ambiziosi.

Il suo nuovo ruolo

Lola Serrano sarà responsabile della gestione dei clienti esistenti e dell’acquisizione di nuovi. Obiettivo: ottimizzare le performance commerciali di Astra Make-Up in Spagna. La sua missione sarà quella di rafforzare l’offerta del brand, migliorando la capacità di rispondere alle esigenze del mercato e dei partner locali.

Simone Settimi, General Manager di Astra Make-Up

«Con questa nomina rafforziamo il nostro impegno nel fornire soluzioni innovative e un servizio di alta qualità ai nostri clienti, nonché nel consolidare la nostra presenza sul mercato spagnolo. L’esperienza e le competenze della Dott.ssa Serrano saranno un prezioso valore aggiunto per il nostro team e per i nostri progetti futuri».

Simbolo del beauty in Spagna

La Serrano, nota per il suo approccio pragmatico e la sua capacità di costruire relazioni solide con i clienti, è considerata una delle figure di riferimento nel settore beauty in Spagna. La sua nomina arriva in un momento di forte espansione per Astra Make-Up. L’azienda punta a crescere nei mercati internazionali, portando avanti la sua filosofia basata sul self-love e su prodotti ad altissima performance.

Innovazione e sostenibilità

Lola Serrano è riconosciuta per il suo impegno nel promuovere l’innovazione e la sostenibilità nel settore beauty. Temi che risuonano con i valori di Astra Make-Up. La sua leadership sarà fondamentale per guidare il brand verso nuove opportunità di crescita, mantenendo sempre al centro la qualità e l’eccellenza del servizio. Con questa mossa, Astra Make-Up conferma il suo impegno nel diventare un punto di riferimento nel mercato cosmetico spagnolo. Punta su una figura di alto profilo per guidare la sua strategia commerciale e rafforzare la sua presenza nel panorama beauty internazionale.