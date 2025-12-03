Lo Zayed National Museum di Abu Dhabi apre al pubblico

Lo Zayed National Museum, fulcro del Saadiyat Cultural District, apre le sue porte al pubblico, diventando il museo nazionale degli Emirati Arabi Uniti. Simbolo della loro identità culturale. Il museo racconta la storia della terra e del suo popolo, dalle prime tracce di insediamento umano alle civiltà che hanno plasmato la cultura emiratina. Al centro del percorso espositivo, naturalmente, la vita e l’eredità del Padre Fondatore Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Chiave di lettura dei valori e delle aspirazioni della nazione.

Collezioni e spazi espositivi

Lo Zayed National Museum ospita oltre 1.500 oggetti distribuiti in sei gallerie permanenti. Con reperti archeologici, installazioni contemporanee, esperienze audiovisive e ricostruzioni autentiche. Il percorso parte dall’Al Masar Garden, galleria all’aperto di 600 metri, prosegue, quindi, con sezioni dedicate alla vita di Sheikh Zayed. Inotre i paesaggi naturali degli Emirati e alla storia dell’insediamento umano, con scoperte che coprono 300.000 anni.

S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Presidente del Dipartimento della Cultura e del Turismo – Abu Dhabi

“Il museo nazionale racconta la storia in continua evoluzione della nostra terra e del nostro popolo. È, quindi, uno spazio che unisce cittadini, residenti e visitatori, passato, presente e futuro e formando la prossima generazione di curatori e storici emiratini.”

Architettura e anno culturale

Progettato da Lord Norman Foster (Foster + Partners), vincitore del Premio Pritzker, il museo segna anche un nuovo capitolo per l’eredità della nazione. Quest’anno ha visto anche l’apertura di teamLab Phenomena Abu Dhabi, del Natural History Museum Abu Dhabi e la riapertura dell’Al Ain Museum.

Programma inaugurale

Per celebrare l’apertura, fino al 31 dicembre il museo propone il programma “Deep Roots and Everlasting Legacy”, con performance, workshop e attività culturali. Tra i momenti salienti:

danze tradizionali Razfa e Naashat.

esperienze immersive di Gahwa con poesia e musica tradizionale.

canti marittimi Nahma e richiami montanari Nadba.

laboratori di arti e mestieri tradizionali e visite guidate (su prenotazione)..

Servizi e informazioni

Il museo offre spazi dedicati allo shopping e alla ristorazione. La boutique Al Nagwa, l’Erth Restaurant, l’Al Ghaf Cafe e i Garden Cafes. Biglietti e membership annuali sono disponibili su zayednationalmuseum.ae.