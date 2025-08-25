L’Italia del Microcredito protagonista a Expo Osaka 2025

L’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) sarà tra i protagonisti di Expo Osaka 2025, con un intervento al convegno di Confimprese Italia all’auditorium del Padiglione Italia. Sarà presenti l’Ambasciatore italiano e Commissario straordinario Mario Vattani. Il tema centrale dell’evento sarà il ruolo del microcredito come strumento di finanza inclusiva, capace di promuovere impresa, sostenibilità e diritto al lavoro dignitoso.

Gli obiettivi dell’Agenda 2030

Il microcredito, per sua natura, incarna sette dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030, e si propone come leva concreta per costruire una società più equa e futuribile. In linea con la missione dell’Expo per migliorare la qualità della vita per la maggior parte dei cittadini del mondo.

Mario Baccini, Presidente dell’ENM

“Abbiamo risposto all’appello di Expo Osaka con l’esperienza maturata in questi anni. Il nostro contributo vuole essere un ponte tra innovazione sociale e sviluppo umano, attraverso il microcredito come strumento di crescita e inclusione.”

A ribadire il valore dell’iniziativa, Emma Evangelista, Capo Ufficio Stampa ENM e relatrice al convegno, ha sottolineato. “Coinvolgeremo giovani e imprenditori per lasciare una traccia concreta del nostro operato, come già avvenuto a Expo Milano 2015. Vogliamo aiutare a comprendere le vie economiche che sostengono la persona e ne valorizzano l’integrità.”

Intervento del Microcredito su Youtube

L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube del Padiglione Italia. Per approfondimenti sulle attività dell’Ente e sulla partecipazione a Expo Osaka, è disponibile lo speciale dedicato sulla Rivista Microcredito.

Domani mattina, sarà registrato e trasmesso in diretta sul canale YouTube del Padiglione Italia https://www.youtube.com/channel/UChQfN70LKoGLfeBIDF7uXHw l’evento al quale partecipa l’Ente Nazionale per il Microcredito.