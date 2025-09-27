L’horror protagonista al Lucca Film Festival 2025: Bava, Du Welz e corti in anteprima

Il Lucca Film Festival 2025 si tinge di horror e chiude in grande stile con una serie di eventi esclusivi dedicati al cinema di genere. Il 28 settembre, il Festival saluterà il pubblico con la proiezione in versione restaurata 4K di Demoni (1985), cult di Lamberto Bava (nella foto), presente per introdurre il film. Bava inoltre presenterà in anteprima il suo nuovo romanzo Demoni 3, prequel letterario mai portato sullo schermo. Bava, figlio del leggendario Mario Bava e collaboratore di Dario Argento, è considerato uno dei maestri dell’horror italiano. Oltre al cinema, ha conquistato il pubblico europeo con la saga fantasy televisiva Fantaghirò, diventata un classico degli anni ’90.

Horror europeo e cortometraggi d’autore

Il 26 settembre, il Festival ospiterà Fabrice Du Welz, regista belga tra le voci più radicali del cinema europeo contemporaneo. In programma.

Calvaire (2004), in versione rimasterizzata, proiettato alle 21:00 al Cinema Centrale.

Adoration (2019), presentato al Complesso di San Micheletto per le scuole.

Du Welz, autore di Vinyan, Alleluia e Adoration, ha partecipato ai festival di Venezia, Cannes e Locarno. Si è imposto per il suo stile visionario e l’esplorazione dei lati oscuri dell’animo umano.

Corti in anteprima e ospiti internazionali

Tre cortometraggi arricchiscono la sezione horror.

Hearts of Stone, di Tom Van Avermaet con Noomi Rapace, racconto romantico e visionario.

The Space Between Attack and Decay, debutto alla regia della fotografa Jessica Kourkounis, narrato da James McAvoy.

The Black Ghiandola, zombie-horror scritto da Anthony Conti e diretto da Catherine Hardwicke. Theodore Melfi e Sam Raimi, con David Lynch, Laura Dern, Johnny Depp e J.K. Simmons. Quest’ultimo corto, realizzato grazie al sogno del giovane Conti, malato terminale, è una potente metafora sul contagio e la resilienza.

Giuria internazionale e premi

Lamberto Bava, Fabrice Du Welz e Chiara Caselli faranno parte della giuria internazionale del concorso cortometraggi. La giuria assegnerà il Premio al Miglior Corto nella serata del 27 settembre al Cinema Centrale.

Info e accesso

Tutti gli eventi si svolgono tra il Cinema Centrale e il Complesso di San Micheletto. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata su luccafilmfestival.it/biglietteria.

Ospiti e apertura

Il Festival, diretto da Nicola Borrelli e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha aperto con Kevin Spacey. Il due volte Premio Oscar ha ricevuto il Premio alla Carriera e presentato in anteprima mondiale il film 1780. Il 24 settembre, Malcolm McDowell ha presentato Caligola: The Ultimate Cut, ricostruito da Thomas Negovan, accompagnato da Hershey Felder. Tra gli altri ospiti: Gianni Amelio, Michele Riondino, Pietro Marcello, Isabella Ragonese, Alberto Paradossi, Mimmo Calopresti, Chiara Caselli, Lamberto Bava e Fabrice Du Welz. Il Lucca Film Festival 2025 si conferma crocevia internazionale per il cinema d’autore, con uno sguardo coraggioso verso il genere horror e le sue nuove frontiere.