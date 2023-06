L’era dell’esecuzione automatica nel Trading: il Trading System

L’avvento della tecnologia ha rivoluzionato il modo in cui gli investitori operano. Uno degli sviluppi più significativi è stato l’introduzione dei sistemi di trading automatizzati, che consentono l’esecuzione automatica di ordini di acquisto e vendita in base a regole e algoritmi predefiniti. Il servizio di esecuzione automatica Trading System, sta rapidamente guadagnando popolarità tra gli investitori di tutti i livelli, consentendo loro di sfruttare le opportunità di mercato con maggiore efficienza e tempestività. Ma scopriamo di più a riguardo con un esempio concreto.

Trading System: in cosa consiste? L’esempio di iBroker

Il servizio di esecuzione automatica Trading System è una soluzione avanzata per gli investitori che desiderano sfruttare al massimo le opportunità di mercato utilizzando algoritmi e regole predefinite per l’esecuzione degli ordini. Con questo servizio, i trader possono automatizzare le proprie strategie di trading, consentendo l’esecuzione automatica di operazioni di acquisto e vendita in modo rapido ed efficiente.

iBroker è un broker online specializzato nell’offerta di servizi di trading innovativi e tecnologicamente avanzati. Il loro servizio di esecuzione automatica è stato progettato per soddisfare le esigenze di investitori di tutti i livelli di esperienza, fornendo una piattaforma intuitiva e potente per implementare strategie di trading automatizzate.

Vantaggi del sistema

I vantaggi dei Trading System Automatici di iBroker sono numerosi e garantiscono un’esperienza di trading avanzata e conveniente. Con oltre 3.000 sistemi disponibili, hai accesso a una vasta gamma di strategie predefinite che possono essere implementate automaticamente per migliorare le tue performance di trading.

Una delle caratteristiche più interessanti del servizio è la possibilità di scegliere tra una varietà di prodotti sottostanti. Questo ti consente di diversificare il tuo portafoglio con prodotti non correlati, riducendo il rischio e massimizzando le opportunità di profitto. Indipendentemente dal tuo interesse per azioni, indici, forex o materie prime, troverai una vasta selezione di opzioni disponibili.

L’era dell’esecuzione automatica è il Trading System

Un altro grande vantaggio è l’esecuzione 100% automatica offerta dal servizio. Non dovrai preoccuparti di gestire o mantenere il software che elabora ed esegue i segnali di trading. iBroker si occupa di tutto per te, garantendo un’efficace esecuzione degli ordini senza alcun intervento manuale da parte tua. Inoltre, ti forniscono informazioni trasparenti e tempestive sugli slippage ottenuti attraverso il loro servizio, in modo da poter valutare le performance degli algoritmi senza costi nascosti.

Un fattore importante da considerare quando si utilizzano Trading System Automatici è la verificabilità delle statistiche. Le statistiche sono trasparenti e verificate, ogni operazione viene chiaramente categorizzata come operazione in Backtest, operazione verificata da iBroker o operazione reale dei clienti. Questa trasparenza ti consente di prendere decisioni di trading più informate e di avere una chiara visione delle prestazioni storiche.

Infine, iBroker vanta una squadra di specialisti di alto livello nel campo. Approfitta della loro competenza e esperienza per ottimizzare le tue strategie di trading. Con il supporto di questi esperti, potrai ottenere una maggiore comprensione delle dinamiche di mercato, identificare opportunità di trading e migliorare le tue performance complessive.