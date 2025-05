LePub si rafforza con Cinzia Crociani e Luca Boncompagni

LePub, il creative boutique network di Publicis Groupe, annuncia un’importante evoluzione nella sua leadership creativa con la nomina di Cinzia Crociani e Luca Boncompagni a Chief Creative Officer per i clienti globali. I due talenti internazionali guideranno la creatività per brand di rilievo come Barilla, Desperados, Toblerone e Tinder, affiancando Cristiana Boccassini e Mihnea Gheorghiu.

Un vero talento inserito nel AdWeek’s Creative 100

Cinzia Crociani, già Global Executive Creative Director di McCann NYC, vanta oltre 15 anni di esperienza globale, con successi in Europa, Asia e Nord America. Inserita nel prestigioso AdWeek’s Creative 100, ha conquistato più di 30 Cannes Lions, inclusi 1 Grand Prix. Si distinguei per la sua capacità di tradurre la creatività in risultati concreti per i brand. “Credo fermamente che la creatività, sostenuta da innovazione e concretezza, sia una leva propulsiva di impatto per i brand. Insieme a Luca e al team, metteremo al centro la visione ambiziosa dei nostri clienti. E ci impegneremo per creare soluzioni creative che siano rilevanti e di impatto a livello internazionale.”

Accanto a lei, Luca Boncompagni, già Executive Creative Director di LePub, viene promosso a Chief Creative Officer. Porta con sé oltre dieci anni di esperienza nei grandi network internazionali e 12 Cannes Lions. “Questo incarico rappresenta il riconoscimento di un percorso di crescita all’interno di un’agenzia che da sempre ha rappresentato un valore aggiunto per la mia professionalità. Insieme a Cinzia, lavoreremo verso nuovi traguardi mantenendo come punto di riferimento l’eccellenza che contraddistingue LePub.”

Nomine che rafforzano l’approccio innovativo di LePub

Bruno Bertelli, Global CEO di LePub e CCO di LePub Worldwide, sottolinea l’importanza strategica di questo cambiamento. “Con l’ingresso di Cinzia e il nuovo ruolo di Luca, LePub si arricchisce di competenze ancora più focalizzate a nuove opportunità di crescita e impatto. Che a loro volta si traducono in efficacia di business per i nostri clienti.” LePub, parte di Publicis Groupe, continua a ridefinire i confini della creatività, integrando data, media e tecnologia per offrire soluzioni avanzate ai brand. Riconosciuta dal WARC ranking come “Creative Agency of the Year” nel 2022 e 2023, l’agenzia sta espandendo la propria presenza internazionale, puntando a un totale di 10 hub operativi nel mondo entro il 2025.