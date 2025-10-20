Lemon Sistemi nomina Enrico Rizzo Chief Financial Officer

Lemon Sistemi (EGM: LS)è un’azienda specializzata nella progettazione e installazione di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e soluzioni per l’efficientamento energetico. Enrico Rizzo è stato nominato Chief Financial Officer, con decorrenza dal 21 ottobre 2025.

Chi è Enrico Rizzo

Rizzo, laureato in Economia e Direzione delle Imprese presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, è parte del team Lemon dal 2014. Ha ricoperto il ruolo di Administration and Accounting Manager, maturando una profonda conoscenza dei processi amministrativi e contabili dell’azienda.

Maria Laura Spagnolo, Founder e Co-CEO di Lemon Sistemi

“Siamo lieti di annunciare la nomina di Enrico Rizzo a CFO. Enrico ha seguito passo dopo passo l’evoluzione dell’azienda, acquisendo una visione strategica e una confidenza profonda con i numeri e le dinamiche finanziarie. La sua nomina rappresenta un passaggio naturale e strategico per accompagnare Lemon Sistemi nelle prossime sfide.”

Spagnolo ha inoltre ringraziato Danilo Palazzolo, CFO uscente per aver definito con precisione il ruolo del CFO in un contesto di forte crescita e complessità operativa. E inoltre per aver valorizzato il contributo di Rizzo e preparandolo al nuovo incarico. “Assumere il ruolo di CFO in un’azienda che conosco profondamente è per me motivo di orgoglio,” ha commentato quindi Enrico Rizzo. “Negli anni ho maturato un’esperienza solida nella gestione amministrativa e finanziaria, che mi permetterà di affrontare con determinazione le sfide future. Ringrazio Maria Laura Spagnolo e Danilo Palazzolo per la fiducia accordatami e confermo il mio impegno nel contribuire alla crescita sostenibile di Lemon Sistemi.”

Con questa nomina, quindi, Lemon Sistemi rafforza ulteriormente la propria struttura manageriale. Punta su competenze interne e visione strategica per consolidare il proprio posizionamento nel settore dell’energia e dell’efficienza energetica, sia nel segmento B2C che B2B.