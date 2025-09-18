Leitner, Prinoth, TechnoAlpin, Demaclenko e Isopren protagonisti ad APRESKI

Cinque eccellenze industriali italiane – Leitner, Prinoth, TechnoAlpin, Demaclenko e Isopren – saranno tra i protagonisti della prima edizione di APRESKI Milano Mountain Show. La manifestazione è in programma dal 16 al 19 ottobre 2025 presso il Milano Innovation District (MIND). L’evento nasce come piattaforma di dialogo e innovazione dedicata al futuro della montagna, a pochi mesi dalle Olimpiadi Milano–Cortina 2026.

Dagli impianti di risalita alla preparazione delle piste, dai sistemi di innevamento alla componentistica in gomma, questi brand portano a Milano la loro visione condivisa. Ovvero un futuro alpino più efficiente, sicuro e sostenibile. Con esperienze imprenditoriali diverse ma complementari, si confronteranno con imprese, istituzioni e territori per costruire nuovi modelli di sviluppo per le destinazioni montane.

Maurizio Todesco, Head of Public Relations, Gruppo HTI

“Il Gruppo HTI, con Leitner, Prinoth e Demaclenko, rappresenta un’eccellenza internazionale nelle tecnologie invernali. APRESKI è l’occasione ideale per contribuire al futuro del comparto neve“,

“Innovazione e sostenibilità sono i valori che guidano TechnoAlpin. Partecipare ad APRESKI significa condividere una visione lungimirante del turismo alpino,”. Ha quindi aggiunto Wolfgang Psenner, Head of Sales Italy, TechnoAlpin.

“La montagna è il nostro mercato di riferimento. APRESKI è un contesto dinamico e appassionato dove tradizione e futuro si incontrano,”. Ha sottolineato Marcella Bergamini, Presidente & Chief Growth Officer, Isopren S.r.l.

Apreski: esperiene immersive

L’evento si propone come forum internazionale della montagna, con momenti B2B e B2C, esperienze immersive, incontri con atleti e professionisti, e un palinsesto ricco di contenuti. Le cinque aziende, simbolo del made in Italy industriale, saranno protagoniste di un confronto aperto sulle sfide e le opportunità dell’ecosistema montano, tra transizione verde, innovazione tecnologica e valorizzazione dei territori