Lefebvre Giuffrè rafforza il posizionamento: Anna Mancini nuova Chief Marketing Director

Lefebvre Giuffrè, azienda di riferimento in Italia per la conoscenza professionale legale, fiscale e del lavoro, annuncia la nomina di Anna Mancini a Chief Marketing Director. L’ingresso della manager segna un ulteriore passo nel percorso di evoluzione dell’azienda, che negli ultimi anni ha ampliato la propria offerta integrando contenuti specialistici, software e soluzioni di intelligenza artificiale. L’obiettivo è consolidare il posizionamento di Lefebvre Giuffrè come partner strategico di professionisti e imprese, affiancandoli nella gestione delle sfide normative, organizzative e di business.

Nel nuovo ruolo, Anna Mancini guiderà le strategie di marketing e comunicazione con la responsabilità di valorizzare il patrimonio di relazioni costruito dall’azienda e di rafforzare la conoscenza del brand sul mercato. Avrà inoltre il compito di sviluppare modelli avanzati di Customer Value Management, capaci di aumentare il coinvolgimento dei clienti, migliorare la retention e accelerare l’adozione delle nuove soluzioni digitali.

Per Lefebvre Giuffrè la nomina rappresenta un investimento strategico in una fase di forte trasformazione. L’esperienza di Mancini contribuirà a rendere più efficace il dialogo con clienti e prospect, a generare nuove opportunità di crescita e a valorizzare l’integrazione tra contenuti professionali, tecnologia e intelligenza artificiale. Un approccio pensato per sostenere l’espansione del business e rafforzare il vantaggio competitivo dell’azienda in un mercato sempre più orientato alle piattaforme digitali e ai servizi ad alto valore aggiunto.

Anna Mancini, Chief Marketing Director di Lefebvre Giuffrè

«Entrare in Lefebvre Giuffrè significa contribuire a un percorso di trasformazione già molto avanzato, costruendo nuove modalità per creare e distribuire valore ai clienti. Dati, tecnologia e intelligenza artificiale saranno strumenti fondamentali per comprendere meglio le esigenze di professionisti e aziende e accompagnarli con soluzioni sempre più efficaci e personalizzate».

Manager con quasi vent’anni di esperienza, Anna Mancini ha costruito il proprio percorso professionale in realtà leader della consulenza, del marketing e dei media. Prima di entrare in Lefebvre Giuffrè è stata Customer Engagement Director in Jakala, dove ha guidato programmi di engagement e fidelizzazione per grandi organizzazioni dei settori utilities, financial services, telecomunicazioni e media.

Chi è Mancini

In precedenza ha ricoperto il ruolo di Strategic Marketing Advisor in TBWA Italia, supportando importanti gruppi nazionali e internazionali nelle strategie di comunicazione e sviluppo commerciale. Ha inoltre avviato la propria carriera in Ernst & Young Advisory Services, maturando solide competenze analitiche e consulenziali.

La parte più significativa del suo percorso professionale si è svolta in Sky Italia, dove ha lavorato per oltre dieci anni assumendo incarichi di crescente responsabilità fino alla guida della funzione Customer Engagement. In questo ruolo ha definito strategie di attivazione e fidelizzazione per una base di oltre quattro milioni di abbonati, contribuendo alla crescita del business in una fase di profonda evoluzione del mercato audiovisivo.

Alla consolidata esperienza manageriale affianca una formazione executive di alto profilo. Ha conseguito un Executive MBA presso POLIMI Graduate School of Management e ha completato programmi specialistici presso Oxford Saïd Business School, Kellogg School of Management, MIT Sloan Executive Education ed Economist Education, con focus su intelligenza artificiale, digital marketing e behavioral science.