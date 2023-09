Le PMI marchigiane entrano in Alibaba

Saranno Rodrigo Cipriani Foresio e il presidente della Regione Marche Francesco Acquarolia fare incontrare le aziende grandi e le Pmi marchigiane con il colosso Alibaba.

La giornata è prevista per il 14 settembre

Decine e decine di aziende marchigiane potranno entrare a fare parte del bouquet di aziende in vendita sulla piattaforma di e-commerce con migliaia di prodotti.

Il 14 sarà una giornata unica per le imprese marchigiane per scoprire le nuove possibilità dell’e-commerce a livello mondiale ed incontrare i professionisti di Alilbaba.com. L’incontro Welcome Back to Marche si terrà ad Ancona, alla Mole Vanvitelliana. Saranno quindi presenti, tra gli altri, il general manager Sud Europa di Alibaba Group, Rodrigo Cipriani Foresio, e il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

Centinaia di aziende e PMI

Centinaia le aziende anconetane saranno quindi accolte specializzate nel settore dell’healthcare, cura della persona e piccoli elettrodomestici, e oltre 300 imprenditori. Alibaba, colosso mondiale dell’e-commerce ad Ancona (134,6 miliardi di euro di fatturato nel 2022) ritorna in occasione di Italian Pavillion. Il progetto è nato nel 2020 dall’accordo fra Alibaba.com e Agenzia ICE – agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

L’accordo prevede una sezione della piattaforma dedicata alle aziende e ai prodotti italiani. Una vetrina e

straordinaria occasione per l’export in 200 paesi del mondo nella quale il Made in Marche trova ampio

spazio.

Il programma del 14 settembre alla Mole è fitto di appuntamenti

Sono previsti gli interventi del general manager Sud Europa di Alibaba Group Rodrigo Cipriani

Foresio, del country manager Italy, Spain & Portugal Luca Curtarelli. E inoltre del capo delle vendite di

Alibaba.com per l’Italia Nicola Davanzo, parlerà sulle opportunità di Alibaba.com, dell’e-commerce B2B

in Italia.

E’ prevista una tavola rotonda Export globale ed international strategic web marketing con Confindustria Ancona, Confapi, Ordine dei commercialisti di Ancona. E inoltre Atim Marche, Carifermo e Alibaba South Europe.

Evento gratuito con prenotare entro il 10 settembre

Info, programma e biglietti su:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-alibabacom-welcome-back-to-marche-681540765777