LCA rafforza il diritto penale d’impresa: Riccardo Castiglioni nuovo equity partner per la tutela IP

LCA Studio Legale saluta Riccardo Castiglioni come equity partner, insieme al suo team che include la senior associate Angela Vicari. Castiglioni porta in LCA una competenza verticale maturata in oltre vent’anni di attività sul campo.

Chi è Castiglioni

La sua carriera è interamente dedicata al Criminal IP Enforcement, ambito in cui è considerato una delle figure più autorevoli in Italia. Gestisce ogni anno centinaia di procedimenti contro la contraffazione e le violazioni dei diritti di proprietà industriale, assistendo primari operatori del settore. In particolare multinazionali europee ed extra‑UE. La sua esperienza attraversa tutti i comparti più esposti al mercato del falso: dal lusso all’elettronica di consumo, fino all’automotive. Dal 1999 è inoltre un punto di riferimento per la tutela del Made in Italy, collaborando stabilmente con associazioni di categoria nei settori tessile, calzaturiero e del design.

Formatore di security manager

Castiglioni ha contribuito alla formazione accademica in numerose istituzioni, formando Security Manager. E inoltre operatori del settore sulle strategie di contrasto penale alla contraffazione e sulla protezione del know‑how aziendale. «Entrare in LCA rappresenta un’opportunità formidabile per integrare la mia specializzazione in uno studio multi‑practice d’eccellenza». Ha detto Castiglioni. «L’obiettivo è offrire ai clienti una tutela sinergica, capace di unire tempestività operativa e visione strategica internazionale».

La soddisfazione per l’ingresso è condivisa dai soci del dipartimento di diritto penale, Nicolò Pelanda e Matteo Uslenghi. Entrambi sottolineano come Castiglioni porti con sé non solo un valore tecnico indiscusso, ma anche una forte sintonia valoriale. «Il suo contributo potenzia ulteriormente la capacità del nostro team di rispondere in modo efficace e completo alle esigenze della clientela».

Dal dipartimento IP, Media, Tech & Data, il socio Gianluca De Cristofaro evidenzia l’importanza strategica dell’operazione. «Tra i grandi studi italiani, LCA si distingue ora per la capacità di presidiare con pari autorevolezza sia il versante civile sia quello penale della proprietà industriale e intellettuale. L’esperienza di Riccardo sarà decisiva per offrire ai clienti una strategia di enforcement a 360 gradi».

LCA consolida la posizione tra gli studi italiani

Con questo ingresso, LCA consolida ulteriormente la propria posizione tra gli studi italiani più strutturati nel campo della tutela IP. Integra competenze penali e civili in un’unica piattaforma in grado di rispondere alle esigenze di un mercato sempre più complesso e globale.