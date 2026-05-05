Lavazza sceglie Adyen per semplificare i pagamenti

Lavazza continua a innovare, questa volta non nella tazzina ma nel cuore delle sue operazioni digitali. Con una nuova partnership strategica, l’azienda torinese ha scelto Adyen come piattaforma unica per gestire i pagamenti globali. Un passo decisivo per sostenere la crescita internazionale del brand e migliorare l’esperienza dei clienti in ogni mercato.

L’accordo Lavazza attivo già negli USA, Australia e UK

L’accordo, già attivo negli Stati Uniti per il B2B e in Regno Unito e Australia per il canale direct‑to‑consumer, rientra in una strategia più ampia. Unificare l’intero ecosistema dei pagamenti, ridurre la complessità operativa e costruire un’infrastruttura scalabile e sicura, capace di accompagnare Lavazza nei prossimi anni.

Perché questa partnership è un vantaggio per Lavazza

Lavazza è presente in 140 Paesi, con un business che spazia dall’ecommerce ai negozi fisici, dal B2B al retail. Ogni mercato ha metodi di pagamento diversi, normative differenti e sistemi locali spesso complessi da integrare. Con Adyen, tutto questo viene centralizzato in un’unica piattaforma.

I vantaggi concreti sono tre

Un’esperienza di pagamento più fluida e coerente

Che si tratti di acquistare capsule online, macchine da caffè o forniture professionali, i clienti troveranno un processo di pagamento più semplice, veloce e uniforme in ogni Paese.

Maggiore sicurezza e controllo

Adyen offre un’infrastruttura end‑to‑end che riduce i rischi, migliora la protezione dei dati e permette a Lavazza di monitorare tutto da un unico punto.

Scalabilità per la crescita globale

La piattaforma consente di attivare nuovi mercati e nuovi canali rapidamente, supportando l’espansione dell’ecommerce B2B e B2C e le iniziative retail.

Come ha spiegato Gabriele Bellezze, Country Manager di Adyen Italia, la sfida è “adattarsi alle esigenze locali mantenendo un unico punto di controllo”. Una promessa che si tradurrà in un rollout globale progressivo tra il 2026 e il 2027.

Il calendario delle attivazioni

B2C: Italia nella seconda metà del 2026, poi Stati Uniti e Germania entro fine anno.

B2B: Australia, Regno Unito, Francia e Danimarca nel Q4 2026; Germania nel 2027.

B2C Francia: attivazione prevista nel 2027.

Un percorso che accompagnerà la trasformazione digitale di Lavazza, rendendo ogni acquisto — online o in negozio — un momento più semplice e piacevole.

Lavazza: un brand globale che continua a innovare

Fondata nel 1895, Lavazza è oggi uno dei protagonisti mondiali del caffè, con un fatturato di 3,9 miliardi di euro, 9 stabilimenti produttivi e oltre 30 miliardi di tazzine servite ogni anno. La sua storia è fatta di innovazione continua: dalla prima miscela di caffè alla ricerca spaziale, dai brevetti industriali alle soluzioni sostenibili lungo tutta la filiera. La scelta di Adyen si inserisce perfettamente in questa tradizione: innovare per migliorare l’esperienza dei consumatori e rendere il brand ancora più competitivo sui mercati internazionali. Lavazza lo riassume nel suo purpose: “Awakening a better world every morning”. E ora, anche i pagamenti saranno all’altezza di questa promessa.