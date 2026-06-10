Laminazione Sottile apre una nuova fase. Fabio Sgrazzutti è il nuovo Dg

Laminazione Sottile è una delle realtà più solide e longeve dell’industria italiana dell’alluminio. Fondata nel 1923 da Augusto Moschini, oggi è una multinazionale con quasi cento anni di storia. E’ specializzata nella laminazione e trasformazione dell’alluminio per packaging, automotive, edilizia, elettrodomestici e applicazioni industriali. Un settore, quello dell’alluminio, che continua a crescere grazie alla domanda di materiali leggeri, riciclabili e ad alta efficienza energetica. Le prospettive sono positive e legate alla transizione green e alla sostituzione dei materiali più impattanti. In questo contesto, il Gruppo compie una scelta storica: nominare Fabio Maria Sgrazzutti nuovo Direttore Generale, il primo manager esterno alla famiglia Moschini a ricoprire questo ruolo. Una decisione che non cambia l’identità ma la rafforza, dotandolo di una struttura manageriale più solida per affrontare un mercato globale sempre più competitivo.

Sgrazzutti conosce bene Laminazione Sottile

Il manager è entrato nel 2020 come Group CFO e negli anni ha ampliato progressivamente le sue responsabilità. Ha coordinato finanza, controlling, governance, funzioni corporate e supportando i principali progetti di trasformazione industriale. Prima ha maturato un’esperienza internazionale di alto livello in contesti complessi come Siemens e Primetals Technologies (gruppo Mitsubishi), lavorando su supply chain, IT, project management e operazioni straordinarie. Un profilo manageriale completo, con una formazione che unisce Bocconi ed Executive MBA al Politecnico di Milano.

Il suo mandato si concentrerà su 5 priorità condivise con la proprietà. Accelerare la trasformazione digitale dei processi, aumentare l’efficienza operativa, rafforzare la competitività internazionale, costruire un’organizzazione più strutturata e meritocratica. E inoltre preservare e trasmettere i valori che hanno guidato il Gruppo per oltre un secolo. Un equilibrio delicato: innovare senza snaturare, crescere senza perdere la cultura industriale che ha reso Laminazione Sottile un punto di riferimento nel mercato dell’alluminio.

Il settore in cui opera è in piena evoluzione

L’alluminio è uno dei materiali più strategici per la transizione energetica. Leggero, riciclabile all’infinito, essenziale per automotive elettrico, packaging sostenibile, edilizia efficiente e tecnologie green. La domanda globale è in aumento e l’Europa punta a rafforzare la propria autonomia industriale in un mercato dominato da player internazionali. Per Laminazione Sottile, questo significa opportunità di crescita ma anche la necessità di investire in innovazione, processi avanzati e capacità produttiva. La nomina di Sgrazzutti si inserisce in questa traiettoria: una governance più strutturata, una visione industriale di lungo periodo e l’ingresso della quarta generazione Moschini in azienda. È un passaggio che guarda al futuro con pragmatismo e ambizione. Pur mantenendo salda la continuità familiare ma dotando il Gruppo degli strumenti manageriali necessari per competere su scala globale.